La figura de Isabel la Católica marca el día en el Festival Saraqusta de Zaragoza

Una actriz ensaya el personaje de la reina Isabel de Castilla. Un día, la reina irrumpe en escena, se apodera de la actriz que la interpreta y comienza a desgranar sus sentimientos e inquietudes, que evidencian su personalidad. Cinco siglos después de su época, Isabel de Castilla cuenta su historia: la historia de una mujer que fue reina y ejerció el poder en la Europa del Renacimiento. A la reina que crea la Edad Moderna y posibilita el descubrimiento de América se contrapone la mujer que sufre de soledad e incomprensión.

Es el argumento de ‘La reina Isabel en persona’, película española del año 2000 protagonizada por Isabel Ordaz y dirigida por Rafael Gordon. Con motivo del Premio Saraqusta 2024 que recibió el viernes Ordaz en la inauguración de la cuarta edición del Saraqusta Film Festival, que reconoce su trayectoria vinculada al cine de Historia, este sábado se ha proyectado esta cinta en el marco del festival. El Patio de la Infanta de Ibercaja ha sido el escenario que ha acogido la proyección y en el que ha tenido lugar un coloquio con Gordon y Ordaz, donde han subrayado la importancia del cine con tintes históricos y donde juntos han recordado cómo fue rodar esta película sobre Isabel de Castilla.

“La Historia es un acervo para recrear personajes de ficción. No hemos creado el mundo ahora, ayer. El presente se ha creado ya en el pasado y va hacia el futuro. Este festival y un género como el histórico dan la posibilidad de revisar nuestro pasado para, a través del arte, del cine, conocer o reflexionar sobre nuestros actos colectivos. Es cierto que la Historia en gran medida es escrita a través de la mirada de los vencedores, pero para eso está la ficción, para ampliar los significados o dar más voz a quien no la tuvo”, ha indicado Isabel Ordaz.

Rafael Gordon ha subrayado que “la reina Isabel lo hizo todo. Es una de las mujeres más representativas de la condición humana y yo necesitaba una actriz que le diera vida. Vi a Isabel Ordaz hacer un texto prodigioso sobre San Juan de la Cruz y me decidí por ella”. Además, ha recalcado que es “muy feliz de estar en esta ciudad única, Zaragoza. Ustedes amontonan a los genios y no sé meten con nadie. Como decía Florián Rey, "a un aragonés no le importa que le dé el sol en la cara”’.

Isabel Ordaz ha recordado que la reina Isabel la Católica y Teresa Sánchez de Ahumada, Santa Teresa, son los personajes históricos que ha encarnado: “Ambas me enseñaron mucho. Son personajes extraordinarios, que vivieron en un contexto muy diferente a la actualidad. Fueron mujeres que se desarrollaron completamente como personas, que tuvieron acceso a mostrar al mundo toda su valía y su capacidad, como esposas o madres y como mandatarias, escritoras, legisladoras, fundadoras… Tomaron sus propias decisiones y cometieron sus propios errores”. Ordaz ha destacado que “ambas se hicieron respetar. Eran y contaban en el espacio público, algo inaudito para la época”.

‘La reina Isabel en persona’ ha sido solo uno de los audiovisuales de los que se ha podido disfrutar en esta jornada del festival dedicada a proyecciones especiales que dan cabida a obras fuera de concurso.

La programación del domingo

Desde este domingo y hasta el jueves 2 de mayo, día previo a la clausura del festival (viernes 3, 19,00, en el Patio de la Infanta), se han programado mesas redondas relacionadas con la cultura, el audiovisual y el estudio de la Historia; proyecciones de documentales aragoneses, y los pases de los largometrajes y documentales que van a concurso, así como de la muestra no competitiva, Panorama Saraqusta, integrada por capítulos de series y otras obras audiovisuales.

Este domingo, a las 10.00, en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, tendrá lugar la primera rueda de prensa de la semana del festival, en la que se avanzarán los detalles de la programación de la jornada. En ella, estarán presentes José Ángel Guimerá, director del documental aragonés 'Libros el Legado de Alantansí'; Victoria Martínez, responsable de Producción de Factoría Plural, productora del documental de la sección Panorama Saraqusta ‘Sin salida’; Juan Mata, director del documental a concurso ‘Mi última condena’; y Mireia Vilapuig, actriz del largometraje a concurso ‘La leyenda del Ecanyapobres’.

A las 11.00, también en el museo, será abierta al público la mesa redonda ‘Iglesia de San Pablo Apóstol, patrimonio mundial’, sobre los misterios que envuelven al monumento, en la que participarán los directores del documental que recibe el mismo nombre, Iñaki Latorre y Javier Romeo. Y a las 12.30, el documental ‘Libros: el legado de Alantansí’, dirigido por José Ángel Guimerá, inaugurará en el museo la sección dedicada esta edición a documentales aragoneses. El audiovisual ahonda sobre una imprenta hebrea localizada en el Híjar del siglo XV, la cual produjo algunos de los primeros libros impresos más importantes de la península ibérica.

Las proyecciones continuarán por la tarde en el Patio de la Infanta: en la sección Panorama Saraqusta, a las 17.00, se podrá ver ‘Sin salida’, documental dirigido por Fernando Ruiz y producido por Factoría Plural que retrata el trágico incendio de las Tapicería Bonafonte; a las 19.00, se podrá ver el documental a concurso ‘Mi última condena’, dirigido por Juan Mata, centrado en la vida de la modista española Ana de Pombo, quien llegó a ser la mano derecha de Coco Chanel. A las 21.00 será el turno del largometraje a concurso ‘La leyenda del Escanyapobres’, una producción española dirigida por Ibai Abad, que relata la historia de una joven campesina quien busca recuperar su casa familiar de las manos de un usurero. Lo presentará la actriz Irene Alquézar.

Las entradas a todas las proyecciones y a la gala de clausura están a la venta a través de la web oficial del festival saraqustafilmfestival.com.