¿Qué discos podrás encontrar en el Record Store Day en Aragón? De Bowie a Rolling Stones

Este sábado 20 de abril las tiendas de discos independientes de todo el mundo celebran su gran día. El Record Store Day, una iniciativa instaurada en 2008 para ayudar a la economía y la subsistencia de estos establecimientos a través de la edición de discos en vinilo especiales y limitados, se ha consolidado como un evento de enorme popularidad entre los coleccionistas.

En Aragón, Linacero es el único participante en esta jornada tan crucial, que reúne a cientos de personas y que supone la recaudación más numerosa de todo el año, por delante incluso de las festividades navideñas. El horario de atención al público será de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30.

En la tienda zaragozana estarán disponibles unas 70 referencias tanto de artistas nacionales como internacionales. Sobresalen dos títulos de los Rolling Stones, una reedición en vinilo azul y negro de su álbum homónimo de debut de 1964 y el directo 'Live at Racket, NYC' en vinilo blanco.

Otro de los álbumes más buscados será 'Waiting in the sky' de David Bowie, que recoge canciones inéditas grabadas en los estudios Trident en el año 1971, que forman parte de varios de los temas que luego integrarían el clásico 'The rise and fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars'. Una de las joyas escondidas es una versión del 'Round and round' de Chuck Berry.

Los seguidores de Damon Albarn tienen dos objetivos: el 'picture disc' del 'Parklife' de Blur por su 30ª aniversario y el 'Cracker island' de Gorillaz. Siguiendo en la senda del 'Britpop', Pulp asoma con una reedición en vinilo azul de su recopilatorio 'Intro. The Gift Recordings', que incluye 'hits' como 'Razzmatazz' o 'Babies'. Continuando en esta senda, Suede lanza su 'Autofiction (Live)' en vinilo gris.

Más joyas...

Otros nombres y títulos destacados son Black Sabbath con 'Paranoid', Charlie Watts con 'Live at Fulham Town Hall', Chris Isaak con 'Beyond the sun', Elton John con 'Caribou', Frank Zappa con 'Zappa for president', George Harrison con 'Wonderwall Music', John Lennon con 'Mind games', Morrissey & Siouxsie con 'Interlude', Motorhead con 'No remorse', Neil Young con 'F*!#in' Up', OMD con 'Junk Culture', Pearl Jam con 'Dark matter', Queen con 'Cool cats', Ramones con 'The 1975 Sire Demos', Sinéad O'Connor con 'You made me the thief...', Sonic Youth con 'Hits are for squares', The Cure con un picture disc de 'The top', U2 con 'Live at Atomic City', la banda sonora de la película 'Lost in translation' o Yes con 'Yale Bowl 71'.

En el capítulo nacional la oferta no incluye esta año ninguna propuesta relacionada con Héroes del Silencio, Bunbury o Amaral. Sí contará con Alaska y los Pegamoides, Barricada, Christina Rosenvinge por partida doble, Los Piratas, Medina Azahara, Mikel Erentxun, Nacha Pop, Nacho Vegas, Tino Casal, Triana y Dani Nel.lo.