Una pinacoteca alemana despide a un empleado por colgar una obra suya en el museo

Un hombre que trabajaba en el servicio técnico de la Pinacoteca Moderna de Múnich fue despedido después de descubrirse que había colgado sin ser visto un cuadro suyo en una de las paredes del museo, lo que le ha valido además una denuncia por daños a la propiedad al haber hecho dos agujeros en la pared para exponer su obra.

Según la Policía, el hombre, de 51 años, esperaba lograr así su confirmación como artista. Como empleado del museo, tenía acceso a las salas de la exposición fuera del horario de apertura y al parecer nadie se percató cuando colgó el cuadro.

No está claro cuánto tiempo estuvo colgado el cuadro, de 60 por 120 centímetros, aunque la pinacoteca supone que no durante demasiado tiempo. "Los custodios se dan cuenta de algo así de inmediato", dijo la portavoz del museo, Tine Nehler, citada por el diario muniqués "Süddeutsche Zeitung".

El cuadro fue retirado y, supone Nehler, devuelto a su creador, que se considera a sí mismo un artista independiente.

La portavoz no supo decir qué representaba el cuadro o cuál era el estilo empleado por su autor, que además de ser despedido, no podrá volver a pisar el museo. Además, el exempleado de la pinacoteca ha sido denunciado por daños a la propiedad, al haber hecho dos agujeros en una pared vacía en un pasillo para colgar su cuadro. Por lo demás, no se le acusa de ningún comportamiento delictivo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de febrero.