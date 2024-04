George Lucas recibirá la Palma de Oro de Honor en el 77º Festival de Cannes

El director, guionista y productor George Lucas recibirá la Palma de Oro de Honor el próximo 25 de mayo en la ceremonia de clausura del 77º Festival de Cannes, según ha anunciado la organización del certamen francés en su página web.

"El Festival de Cannes se complace en rendir homenaje a una de las figuras más importantes del cine contemporáneo, un hombre con una carrera extraordinaria, que aúna gran entretenimiento e innovación, mitología y modernidad, cinefilia y tecnología", ha señalado la organización.

El Festival ha ensalzado a George Lucas por ser una "inmensa" figura del cine de Hollywood y destaca del "legendario" realizador que ha sabido combinar gran entretenimiento e innovación, mitología y modernidad y cinefilia y tecnología. "El Festival de Cannes siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Me sorprendió y me eufórico cuando mi primera película, 'THX-1138', fue seleccionada para ser proyectada en un nuevo programa para directores primerizos llamado Quincena de Realizadores. Desde entonces, he regresado al festival en muchas ocasiones en diversas funciones como escritor, director y productor. Me siento verdaderamente honrado por este reconocimiento especial que significa mucho para mí", ha señalado el cineasta en el comunicado del Festival.

El debut de George Lucas en la industria cinematográfica estuvo marcado por su estrecha colaboración con Francis Ford Coppola, quien lo ayudó a producir 'THX 1138' (1971), adaptación de uno de sus cortometrajes experimentales realizado en la Universidad del Sur de California. Según el Festival de Cannes, desde su inicio Lucas planteó en la pantalla algunos temas que se han mantenido a lo largo de su carrera, como la ciencia-ficción, la lucha contra el destino y la uniformidad o los valores cambiantes sobre el debate entre el bien y el mal.

Después, creó 'American Graffiti' (1973), una "oda a la juventud estadounidense" que lanzó la carrera de Harrison Ford. George Lucas reinventó los códigos de los géneros cinematográficos como parte del movimiento New Hollywood, especialmente con 'Star Wars', una "odisea intergaláctica visionaria que reinventó los códigos de los géneros cinematográficos", tal y como señala el Festival, que recuerda que también es el creador de la saga de 'Indiana Jones'.

"En 40 años, George Lucas construyó un imperio en Hollywood a través de los nueve episodios de la saga, cuatro de los cuales dirigió él mismo. Con su empresa Lucasfilm y sus numerosas filiales, adquirida por The Walt Disney Company en 2012, George Lucas tocó todo. Su incansable pasión por la tecnología lo convirtió en uno de los pioneros de la industria de los efectos visuales", concluye el comunicado.