Fraga desatasca el ‘renacimiento’ del antiguo cine Florida

A la segunda va la vencida en este caso. El Ayuntamiento de Fraga ha conseguido desatascar una de las inversiones más importantes de los últimos años y que supondrá una revolución para la vida cultural de la ciudad. Y es que ha adjudicado por casi 2,8 millones de euros la conversión del antiguo cine Florida, cerrado desde hace más de 15 años, en un auditorio apto para todo tipo de espectáculos y actividades (música, teatro, cine, conferencias...).

El proyecto estuvo bloqueado seis meses después de que la primera licitación quedara desierta en agosto al no recibir ninguna oferta. El Consistorio no desistió y en febrero volvió a sacarlo a concurso por un precio un 25% más caro (2,9 millones) -con el voto a favor de PP y Entre Todos Bajo Cinca, el rechazo del PSOE y la abstención de Vox– y esta vez sí que se presentaron dos empresas. De ellas, se ha elegido a Construcciones Uxcar 97 SL por proponer la oferta más económica.

La concejala de Urbanismo, Esther Rubio, estima que las obras comenzarán en mayo y como la adjudicataria tendrá diez meses para ejecutarlas, confía en inaugurar el nuevo auditorio en la primavera-verano de 2025.

Se incumplirá así la fecha máxima (30 de septiembre de 2024) para justificar la subvención de 724.000 euros procedente de los fondos europeos Next Generation, por lo que todo apunta a que la perderán. Cuando la licitación quedó desierta, solicitaron una prórroga al ver que ya no iban a poder cumplir ese plazo, pero el Ministerio "no nos dijo ni que sí ni que no». Por ello, volverán a solicitarla "y si lo rechazan, asumiremos el gasto con fondos propios del ayuntamiento", asegura la edil de Urbanismo.

Y es que están convencidos de seguir adelante con el proyecto pese a ese sobrecoste porque "será un hito para la ciudad". "Es un equipamiento que no tenemos y que necesita una ciudad que ha superado ya los 15.000 habitantes. Además, cambiará la programación cultural porque ahora ya se hacen cosas, pero se podrán programar muchas más, como por ejemplo obras de teatro, que no suelen venir o son de calle", resalta la concejala.

Ahora, las actividades culturales se organizan en el Castillo, que tiene un aforo de unas 250 personas "con sillas de plástico" y muchas limitaciones técnicas. Por contra, el auditorio tendrá más de 550 butacas entre el patio y la segunda planta. Esta última acogerá las proyecciones cinematográficas pero tendrá un panel móvil para convertir la sala en un palco del patio. El escenario tendrá 125 m2.

También se habilitarán camerinos; se renovará por completo la insonorización del cine; se cambiará el sistema de climatización por aerotermia; la iluminación será de bajo consumo y se introducirá la luz natural por medio de un tragaluz en el vestíbulo; se instalará un ascensor; se acondicionarán nuevos aseos; y se eliminarán todas las barreras arquitectónicas. "La gente que recuerda cómo era, no lo reconocerá tal y como va a quedar", advierte Esther Rubio.

Otra de las ventajas, según el equipo de gobierno, es su céntrica ubicación en el Casco Viejo, que facilitará el acceso peatonal y también en vehículo al tener muy cerca al parquin del Sotet.

Cesión ampliada a 65 años

El Ayuntamiento tendrá la cesión del antiguo cine Florida durante 65 años después de llegar a un acuerdo con la propiedad, la familia Arnau -dueña de la emblemática discoteca fragatina del mismo nombre-, para ampliar el plazo inicial acordado de 50 años. Y es que el equipo de gobierno del PP ha conseguido renegociar el convenio inicial "porque se firmó en 2019 y han pasado ya cinco años sin obras", señala la concejala.

Precisamente esta fórmula fue una de las principales críticas del PSOE de Fraga, que rechazó hacer "una inversión millonaria en un local privado, cedido al consistorio, por un capricho". Además, pidió replantear el proyecto para hacer "un auditorio en condiciones que vaya más allá de una pequeña sala que no convence ni a los profesionales" por las limitaciones para adaptarlo a las necesidades de cualquier espectáculo teatral, musical o de danza.