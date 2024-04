Medio siglo de la canción perfecta

Una canción para una victoria. Una derrota para una coronación. Un tema para toda una vida. En sus 2 minutos 48 segundos pocas son las frases ingeniosas y muchas las referencias a una sola batalla histórica protagonizada por un único hombre, pero es una de las canciones más prestigiosas, reconocidas y que se mantiene más joven de Eurovisión y de la historia. 'Waterloo; I was defeated, you won the war; Waterloo; Promise to love you forevermore'.

Fue el 6 de abril de 1974 cuando 'Waterloo' arrasó en el festival de Eurovisión e hizo de ABBA uno de los grupos más reconocidos a nivel mundial. Pero pese a que este sábado cumple medio siglo de vida, incluso los más jóvenes reconocen y, por qué no, la bailan. En YouTube el vídeo original cuenta con más de 230 millones de reproducciones mientras que en Spotify son más de 313 millones. Unos datos que permiten dimensionar el efecto que produce lo que se conoce como "una canción perfecta". Nadie, a juicio del experto musical Julián Ruiz, ha logrado hacer todavía una canción "tan poderosa".

Escena impactante

Pero como se suele decir, por los pelos. Lejos de ser una letra pensada durante meses, escrita por Stig Anderson, el cómo surgió Waterloo no podría hacer pensar que acabaría siendo una de las canciones más exitosas de todos los tiempos. Benny Andersson, Anni-Frid, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog, los componentes de ABBA, se embarcaron en una gira por los parques de Suecia en 1973 tras quedar terceros con 'Ring ring' en la preselección para Eurovisión. Pero aunque empezaron a trabajar en su segundo disco, Björn, Benny y Stig lo tenían claro: Eurovisión era el camino para alcanzar el éxito.

Dicho y hecho. Eran conscientes de que debían llevar en 1974 una propuesta pegadiza para triunfar más allá de Suecia, teniendo en cuenta, también, el título. Waterloo en un principio iba a llamarse 'Honey Pie', un nombre con el que Frida no estaba convencida. Fue hojeando una revista cuando ella dio con lo que a día de hoy lleva el título de una canción que les abrió las puertas de todos los mercados internacionales. Así, han logrado, éxito tras éxito, alcanzar los casi 400 millones de discos vendidos a nivel mundial. Y es que la melodía pegadiza, la letra simple y su sonido propio hicieron de su paso por Eurovisión una actuación energética, convertida desde 2005 como la mejor canción del Festival.

La puesta en escena visualmente impactante jugó también un papel esencial en la victoria. "Atentos con esta", señalaba el presentador de la emisión en directo. El director de orquesta hacía su aparición en el escenario vestido de Napoleón y sobre las tablas predominaron las plataformas exageradas, las lentejuelas y los pantalones muy acampanados. Un vestuario "hortera", aunque imborrable para una canción que comparaba, de manera "absurda", según los expertos, la rendición de Napoleón con la de un amor perdido.