Jean-Michel Casa: "En la carrera diplomática el silencio es importante"

Quizá se le despertó el interés por el artista en su primera etapa en España, muy joven, en los 80. Ha confesado que en aquella época disfrutó de La Movida. Claro que entonces ya visitaba el Museo del Prado y en aquella época ya me atraía la pintura de Goya. Eran días en los que se trabajaba mucho en la embajada... y se dormía poco, porque había mucho que ver y vivir en aquel Madrid. Era muy joven: de aquello hace ya 42 años.

¿Un diplomático es más valioso por lo que calla que por lo que cuenta? Depende de la situación, pero sí, en general el silencio es importante. Obviamente, tienes que hablar en público, improvisar unas palabras en algún acto público... Pero no es bueno que un diplomático hable demasiado o que tenga excesiva afición a las redes sociales.

¿En qué momento están las relaciones entre Francia y España? Creo que son buenas, sólidas, densas. Son dos países muy conectados económica y humanamente, lo que no impide que existan fricciones.

En la agricultura. No tanto como en otras áreas. En la agricultura las hubo hace 40 años, antes de la integración de España en la UE. Entonces sí que había temores, aunque también es cierto que en los últimos años hemos tenido algunos episodios de tensión.

También en los últimos meses. Sí, pero no entre Francia y España, sino en el sector agrícola en general, que vive mal las evoluciones de la política comunitaria. Ha habido roces, sobre todo entre los viticultores. Pero hay que relativizarlos: creo también que algunos vídeos que se han difundido han contribuido a exagerar esos roces.

Hay un proyecto muy importante para Aragón y que atañe a Francia, la reapertura ferroviaria de la línea internacional Pau-Canfranc. En algunos momentos aquí se ha tenido la sensación de que en Francia no había excesivo interés en el proyecto.

No lo veo así, y además lo importante no es quién, en el pasado, ha mostrado más interés en algo. Lo importante es que ya desde hace bastante tiempo estamos trabajando juntos. En Francia hay un gran interés en esa reapertura, eso seguro. Aquitania está invirtiendo mucho, está esforzándose por encontrar fondos europeos con los que avanzar.