El zaragozano Carlos Manzano gana el premio Fernando Marías con su novela ‘Todas las mentiras’

ZARAGOZA. El escritor Carlos Manzano (Zaragoza, 1965), con su novela ‘Todas las mentiras’ (La Fragua del Trovador, Zaragoza, 2023), ha sido el ganador del II premio Fernando Marías a novela publicada. Esta convocatoria, que ganó en la edición anterior Nerea Riesgo, fue una iniciativa de la escritora y comisaria del festival Black Mountain Bossòst Lluna Vicens para perpetuar el nombre del escritor bilbaíno -autor de libros como ‘Esta noche moriré, ‘La isla del padre’ o ‘Arde este libro’, su descarnada autobiografía- radicado en Madrid y que fue referente de muchos de los autores que acuden cada año al festival que se organiza en el Valle de Arán, en Bossòst.

Carlos Manzano, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, está muy satisfecho, aunque el galardón no cuenta con dotación económica. “La novela gira en torno a la figura de Isidro Trigo, un cincuentón al que, debido a lo que él considera un malentendido (su mujer lo ve junto a una adolescente en un bar en el momento en que está cogiéndole la mano a ella), tiene de dejar la que ha sido su casa durante los últimos años y poner fin a la relación que lo ha mantenido unido a su mujer desde que eran muy jóvenes”, explica Carlos, que no solo es un escritor de producción muy constante sino un viajero incansable. “En estas circunstancias, se ve obligado a buscar una habitación donde alojarse, y la encuentra junto a una mujer, que al poco tiempo se descubrirá lesbiana, llamada Maricarmen, a la que suelen visitar de vez en cuando algunas amantes que esta conoce en redes sociales, y alguna de las cuales creará cierta perturbación en el protagonista”.

A la par, en su trabajo, donde lleva muchos años y está más resignado que otra cosa, estrecha lazos de amistad con la secretaria del jefe, Laura, “por la que irá sintiéndose atraído poco a poco, hasta condicionar las decisiones que va a ir tomando a partir de este momento”. Por todo, cuenta Carlos Manzano, se replantea muchas facetas de su vida, “cuáles de sus decisiones han sido tomadas por comodidad y cuáles por convencimiento, y, sobre todo, empezará a cuestionarse hasta qué punto ha actuado por simple inercia, sin ser consciente de las implicaciones de todas y cada una de las decisiones tomadas”.

En medio de esta diatriba interna, Isidro Trigo se refugia una y otra vez en una composición muy especial, porque se siente directamente apelado por ella: son las ‘Variaciones Goldberg’ de Bach, en la famosa interpretación de Glenn Gould. “A esta pieza se irá aludiendo en diversos momentos de la novela, junto con otras reflexiones que el protagonista se hace respecto a diversos aspectos de la vida”.

La novela fue publicada en 2023 por la editorial La Fragua del Trovador. En enero de este año 2024, se convocó por el Ayuntamiento de Bossost, la Asociación Lee o Muere y el festival Black Mountain Bossòst la segunda edición del premio en recuerdo del escritor y animador cultural Fernando Marías, muy vinculado con Aragón. “No suelo participar en concursos literarios, aunque es cierto que lo he hecho en varias ocasiones a lo largo de estos años. El único premio que había recibido hasta la fecha fue el I Concurso de Relatos ‘Villa de Benasque’ en 2004 con el relato 'El desierto'. También he quedado finalista en algún otro concurso, muy pocos en realidad, aunque puedo decir que fue gracias a una de estas distinciones por lo que muy probablemente siga dedicándome a día de hoy a la escritura, ya que la primera novela como tal que escribí (‘Las fuentes del Nilo’) fue distinguida como finalista en el I Premio Letras de novela en el año 2003, lo que me dio los ánimos suficientes para seguir insistiendo posteriormente”, confiesa el escritor aragonés.

Dice Carlos Manzano que el premio es "también una invitación a seguir progresando en la muchas veces ardua tarea de construir textos literarios. Busco siempre la calidad literaria”.

Reconoce Carlos Manzano que el hecho de obtener “un reconocimiento en la forma que sea, y si es como premio mejor, siempre supone, más allá de la alegría, una invitación a seguir insistiendo en el mismo sentido, un pequeño refuerzo del trabajo realizado hasta ahora, y tal vez también una invitación a seguir progresando en la muchas veces ardua tarea de construir textos literarios. Busco siempre la calidad literaria”.

Carlos Manzano es autor de un buen puñado de libros, sobre todo de ficción narrativa, entre ellos: 'Fósforos en manos de unos niños' (Septem Ediciones, 2005); 'Vivir para nada' (Mira Editores, 2007); 'Sombras de lo cotidiano' (Mira Editores, 2008); 'Paisajes en la memoria' (Editorial La Fragua del Trovador, 2015) o 'La azarosa y enigmática vida de Idaira Badiero' (Editorial La Fragua del Trovador, 2018).