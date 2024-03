'La estrella azul' de Javier Macipe, premio del público del Festival de Cine de Uruguay

‘La estrella azul’, la ópera prima de Javier Macipe sigue cosechando éxitos en los festivales en los que está participando. La película del cineasta aragonés inauguró el 22 de marzo el Festival de Cine Español de Nantes y recibió una larga y emocionante ovación de los alrededor de mil espectadores que la vieron en la Ópera, escenario donde se proyectó el filme. En estos días, su largometraje también se ha proyectado en el Festival Internacional Cinematográfico de Uruguay y en el Festival Internacional de Sonoma (EE. UU.).

La película ha vuelto a cruzar el charco para presentarse en el Cono Sur (participó en Festival Internacional de Cine de Mar del Plata) y se ha podido ver en el Festival Internacional Cinematográfico de Uruguay, la cita mas importante del cine de este país. El filme también está calando en diversas audiencias y jurados a nivel mundial y en breve se estrenará comercialmente en Argentina. Javier Macipe estuvo la pasada semana en Nantes y ahora se encuentra en Montevideo. En ambos certámenes ha compartido proyección y experiencias con el publico y la prensa.

“Hemos ganado el Premio del Público con una puntuación de 9,67, por delante de ‘La chimera’, de Alice Rohrwacher, una de las directoras europeas más importantes del momento. Su película se estrenará en breve en España y es una directora que admiro muchísimo. Siempre poníamos de referencia sus películas a la hora de preparar ‘La estrella azul’”, cuenta desde Montevideo Javier Macipe.

Pero el éxito de esta cinta no solo es cuantitativo. “Voy caminando por ahí y me paran muchas personas para decirme que la película les ha fascinado, les ha marcado, les ha removido... No imaginaba que pudiera ocurrir algo así con 'La estrella azul' en Uruguay”, añade

Esta tarde tendrá lugar la entrega de premios del certamen uruguayo y ‘La estrella azul’ podría llevarse algún otro galardón, a la espera también del palmarés del Festival de Cine Español de Nantes. E largometraje de Macipe también se ha podido ver recientemente en el Festival Internacional de Sonoma, en California (EE. UU.).

Presentación de 'La estrella azul' en la Cinemateca montevideana HA

‘La estrella azul’ sitúa al espectador en la vibrante década de los 90, cuando el músico zaragozano Mauricio Aznar, un renombrado rockero español, emprende un viaje por Latinoamérica en un intento desesperado de reavivar la llama de su pasión musical. En su periplo, se cruza con Don Carlos, un veterano músico en horas bajas que acoge con generosidad al extraño visitante haciendo las veces de maestro Miyagi musical. De su inesperado encuentro surge una extraña alianza musical que, aunque promete ser un completo fracaso en términos comerciales, marcará el inicio de una travesía quijotesca e inolvidable.

‘La estrella azul’ es una coproducción hispano-argentina de MOD Producciones, El Pez Amarillo y Cimarrón, en coproducción con La Charito Films y Prisma. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y Aragón TV, con la financiación de ICAA – Gobierno de España y el INCAA y el apoyo de Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Santiago del Estero y el apoyo internacional de Eurimages e Ibermedia. La película será distribuida en cines españoles por Wanda Vision y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.