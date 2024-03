El blues, apuesta mayoritaria en los (escasos) conciertos de Semana Santa por Aragón

La Semana Santa suele ser época de páramo en la oferta de conciertos. Todo se paraliza en el país entero por dos razones principales: las celebraciones religiosas y el éxodo a lugares de descanso. Aragón no se sale de esa norma: el Auditorio de Zaragoza, por ejemplo, cierra toda la semana y, por lo tanto, no hay programación en ninguno de sus espacios. En las salas queda la resistencia, aunque no se trata de algo generalizado: la mayoría se toman estos días como intervalo de reposo en la actividad de directos y fiestas.

Este Miércoles Santo aterriza en el número 10 de la calle Mayor de Zaragoza (dirección de La Casa del Loco) todo un demonio del garaje y los sonidos más salvajes. Se trata del británico Jim Jones, que acude rodeado de sus All Stars para armar una buena fiesta; solamente el refuerzo de las paredes podrá evitar el pulso entre el bombo de su batería y los cofrades que pasen cerca de procesión. Una noche de música sudorosa y rock de altos vuelos con el también líder de Thee Hypnotics al frente (21.00, 18 euros más gastos en Localentradas).

El Rock & Blues (Cuatro de Agosto, 5) no para estos días. El mismo miércoles 27 de marzo actúa allá la banda valenciana de rock Pantaje, (21.00, entrada libre), con el también escritor Julio Fuertes a la cabeza. Al día siguiente (jueves 28 de marzo, 21.00, también entrada libre) se recibe allá a la manchega Anna Duke, un torbellino escénico que se desenvuelve a las mil maravillas en clave de Gospel, R&B, blues y rockabilly. El sábado 30 (misma hora, también gratis), el inquilino de ese mismo escenario será Alber Solo, bluesero de pro, guitarrista de excepción y garante de un gran directo.

La sala López también ha programado actividad en estos días. El viernes 29 (20.30) holla su escenario el rapero gallego Arce, estrella desde la adolescencia y más que consolidado en el panorama nacional del sector. Las entradas cuestan 22,20 euros en Wegow. Ese mismo día, en el Vértigo de Fiscal (Huesca), se recibe a la banda de rock Crazy Peace of Mind, con asiento en Gran Bretaña: el ‘power trío’ formado por Mawaldo, Leo y Luinis garantiza una noche de música enérgica y afilada en la localidad oscense.