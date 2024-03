Vera Galindo: "Estamos muy aturullados de referencias visuales"

Presenta esta semana su álbum ilustrado ‘Lila y Lola’. ¿No es muy difícil escribir para niños?

Sí, porque tienen una imaginación desbordante. Esta publicación está pensada para niños de entre 3 y 7 años, aunque lo puede leer cualquiera. Es una historia que hace reflexionar acerca de la relación que tenemos con los animales. El texto tiene algo de irónico y se va contradiciendo con las imágenes.

Tiene usted ya una vasta experiencia con los libros infantiles...

He publicado tres propios y otras tres colaboraciones: ‘La Tronca de Navidad’, con Patricia Cotaina; ‘El nieto de Goya’, con Félix Teira, y ‘Doña Urraca la guardiana del Piquete’, con Míchel Suñén.

Con esa temática parece que la ilustración casa bien con la divulgación de la historia...

La ilustración puede acercar cualquier relato a cualquier público. Con la imagen captas mejor la atención y explicas más fácil conceptos que con las palabras puede costar más. Al público infantil es más fácil atraparlo si hay ilustraciones, pero yo de adulta disfruto también leyendo estos álbumes.

Imagino que consumiría cuentos en su infancia.

Leía bastantes tebeos que había por casa de mis padres. Me gustaban mucho ‘Zipi y Zape’ y ‘Mortadelo y Filemón’. Era más dibujante que lectora. También me dio una temporada por escribir...

Eso le llevó a estudiar bachiller de artes, supongo.

Y luego diseño gráfico. En la carrera estaba súperperdida y no sabía siquiera que existía la ilustración podía ser un trabajo. En unas jornadas descubrí el premio ‘Apila Primera Impresión’ y vi que había muchas puertas que podían abrirse en torno a este mundo. Me presenté hasta cuatro veces para lograr ganar ese galardón.

¿Cómo es su proceso creativo?

En este libro he tenido más tiempo para experimentar con técnicas manuales. Lo tomé como un proceso de juego, un proyecto personal y lo quise disfrutar independientemente de si se publicaba o no.

Algunas páginas parecen hechas en ‘collage’.

Hay ilustración, pintura plástica, acrílico, lápiz, y sí, algo de ‘collage’: después monté todos los planos de manera digital.

‘Lila y Lola’, recién ha salido, se ha traducido al inglés.

La editorial se mueve mucho por ferias como la de Bolonia y hacen un montón de traducciones. Otras obras anteriores, como el ‘Cómo lo ves’ que trata sobre la historia del arte, se tradujo al turco, al danés, al mandarín...

¿Qué le dicen los niños cuando leen alguno de sus libros?

Precisamente, con ‘Cómo lo ves’, hice un montón de talleres y los niños eran muy graciosos. El cuento va sobre las distintas maneras de ver la creación y explica que no todo el mundo dibuja igual. Así, con seis años, los que primero pensaban que no sabían pintar acababan diciendo: «Este es mi estilo, yo lo hago así».

Más allá de los libros, hay mucha huella de Vera Galindo por medio Aragón...

¿Lo dice por los murales? Tengo algunos en Sástago, Villamayor de Gállego, Alborge, Quinto... También en Madrid y Barcelona. Cuando empecé a llevar el dibujo a la pared estaba angustiadísima, pero luego me fui haciendo con métodos y trucos para encajar el boceto: cuadrículas, detalles y referencias de la pared, coger distancia... Los murales de tanto subir y bajar escaleras, asomarse a la grúa y coger distancias es casi más un deporte que un arte en sí.

¿Alguna disciplina que tenga pendiente experimentar?

Quizá hacer algo más de lienzo, tengo piezas sueltas, pero no un desarrollo. Disfruto mucho también de la animación, que llevo a cabo con Juan Rubio, en Huracán Estudio. Suele ser un trabajo para empresas, pero es como dar vida a una transición entre dos páginas del libro.

Siempre me interesan los referentes. ¿Algún nombre inspirador que quiera citar?

Olga de Dios me marcó en mis inicios fue y me gusta mucho la obra de Catarina Sobral. El caso es que a veces que te fijas en una persona, pero luego él cambia o tú cambias, y te interesan otras cosas. Estamos muy aturullados de referencias visuales.

¿Por las redes sociales?

Sí, pero también por la calle estamos muy estimulados de imágenes. ¿Se has fijado que hasta en los ascensores hay pantallas? Yo soy un poco dispersa. Veo muchas cosas pero sólo presto atención a lo que me interesa. En los ‘scroll’ del teléfono en realidad no ves nada. No te quieres perder nada pero al final te lo pierdes todo.

¿Qué otras aficiones tiene al margen de la creación artística?

Viajar, pasear por la naturaleza, ir con el perro a la montaña... Me gustan los sitios para desconectar. Me seduce más una playa tranquila del norte, pongamos Asturias, que los neones de Madrid.