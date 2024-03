Rafael Yuste: "Antonio Machado siempre está en mi horizonte. Y con él, Álvaro Mutis"

Rafael Yuste es el actual editor de Prames y es, desde hace años poeta, quizá demasiado secreto. Llevaba más de dos décadas sin publicar sus propios textos: lo hace ahora con ‘Solo cuerpo’, un poemario en tres partes que edita Los Libros del Gato Negro y que presenta el jueves, 14 de marzo, a las 19.00, en IAACC ‘Pablo Serrano’ con su editora Marina Heredia, el poeta Fernando Sanmartín y la poeta y rapsoda Reyes Lambea, entre otros.

¿Cuál es su relación con la poesía?

Las inquietudes que podía tener de niño acaban aflorando en los años del instituto y el paso a la universidad, junto a un grupo de amigos con los que fundamos el proyecto editorial Braulio Casares y su colección de libritos Drume Negrita, donde editábamos poesía y literatura breve. Yo no publiqué nada reseñable en ella, pero sí comencé a escribir de manera más consciente y con intención. De ello, salió ‘Trilogía de historia natural’ (Prensas Universitarias, 2001), gracias a la confianza de Fernando Sanmartín. Pese a no prodigarme en tantos años, no he dejado de escribir y de regalar mis creaciones a los amigos. Naturaleza, arte, pensamiento y experiencia son los puntales.

Ya vemos que ha escrito, aunque lo hiciera en secreto. ¿Cómo se gestó ‘Solo cuerpo’?

Tras la publicación de ‘Trilogía’ comienzo a trabajar poemas en dos direcciones: hacia un plano más real y hacia otro más ficticio. ‘Solo cuerpo’ y otros poemarios inéditos están en ese primer plano. Otro proyecto titulado ‘Las aventuras de Juan Lázaro’, en el segundo. Los tres poemarios de ‘Solo cuerpo’ se fraguan a lo largo de los años, con la vista puesta en componer una nueva trilogía y con la intención de plasmar una cosmovisión acerca de mí mismo, mi entorno y mi relación con el mundo.

Explíquenos esas tres partes del libro.

El primer poemario, ‘Mundo geoda’, es el más emocional, el más abocetado y el que más me costó dar por finalizado, pese a ser el primero en el tiempo. Es reflejo de momentos vitales de diferentes épocas y, como en una geoda, hay una aspereza exterior (poemas que aparecen en redonda) y un interior cristalino (con poemas que van en cursiva).

¿Y el segundo, ‘Selva paraíso’?

Sería una particular visión de mi entorno, a la vez que una excusa para abordar el concepto de paraíso. Están algunos de los elementos que aparecen en el Génesis (la creación de los mares, los animales, el árbol, la serpiente…) y unos encuentros absolutamente reales con el paraíso.

La tercera parte o tercer poemario es el titulado propiamente ‘Solo cuerpo’...

Sí. Cierra el libro el poemario que le da título, sobre mi visión de nuestra realidad física. Pese a girar en torno al cuerpo y la materia, es el más reflexivo y en él está todo lo que pienso sobre mi posición en la vida y ante la poesía o el arte, en general.

"¿Mi poética? Le diría algo así como tiempos medios, versos bien construidos, naturaleza, pensamiento… y algo de vanguardia para ir rompiendo ritmos de vez en cuando"

Por indagar un poco en sus huellas y su estilo, ¿podría decirnos quiénes serían sus referentes?

Entre los referentes, Antonio Machado siempre está en el horizonte. Y entre las y los poetas que más me gustan por su forma de escribir o de entender la poesía están Wislaba Szymborska, Alfonsina Storni, Emily Dickinson, Safo (desconstruida es muy contemporánea), Jaime Gil de Biedma, Luis Alberto de Cuenca, Giuseppe Ungaretti, Ángel Campos Pámpano, Ángel González, José Antonio Muñoz Rojas… Como escritor en general, Álvaro Mutis.

Si hubiera que concretar en su poética…

Le diría algo así como tiempos medios, versos bien construidos, naturaleza, pensamiento… y algo de vanguardia para ir rompiendo ritmos de vez en cuando.

Nos ha anunciado que tiene por ahí otros proyectos. ¿Se puede avanzar algo más?

Tengo otros tres poemarios más recientes que suponen una continuación y evolución de esta manera de trabajar la poesía, aunque no están concebidos como parte de una trilogía; y el proyecto ‘Las aventuras de Juan Lázaro’, ilustrado por Ricardo Polo, el autor de las ilustraciones de ‘Solo cuerpo’, un trabajo muy especial porque es sumergirse en algo diferente, protagonizado por un personaje solitario. A ver si van saliendo. Y sigo escribiendo, también algo de prosa.

TRES POEMAS

ALFA lobo blanco y el corazón de la granada.

El mundo se hace tierno, más pequeño

y olisqueas y pruebas

y no te irías nunca.

(de 'Mundo geoda')

*****

CADA noche el mar se acuesta a mi lado

suena profundo sereno según

ritmos determinados

cuando se agita

desconozco qué tipo de criaturas

emergen del abismo qué naufragios

su horizonte dibuja la preñez de la tierra

a ella me entrego

desnudo en la bahía de su vulva

entre una primavera de corales

ballenas y delfines increíbles.

(de 'Selva paraíso')

*****

SIT tibi terra levis.

La abuela murió un 18 de mayo, a las 21.15, en la habitación 812. Besé su frente como había hecho con su marido 18 años antes.

Sus párpados cerrados,

su boca abierta oscura,

insondable aquel vacío en un gesto

tan sencillo. La piel como de cera.

Su cuerpecito alado, un día de domingo.

(de 'Solo cuerpo').