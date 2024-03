¿Cuándo llega el musical de Los Secretos a Zaragoza?

Los Secretos son una de esas bandas cuyo legado musical permanece incrustado en la memoria colectiva de los españoles. Canciones como 'Déjame', 'Pero a tu lado', 'Agárrate a mi María' o 'Por el bulevar de los sueños rotos' figuran en el imaginario popular.

Una trayectoria que comenzó en Madrid en 1978 y que se ha prolongado hasta nuestros días con altibajos y superando tragedias como la muerte de Enrique Urquijo en 1999 o de su batería Canito en 1980. Un tiovivo de emociones que queda plasmado en el musical 'A tu lado', que recalará en el Palacio de Congresos de la Expo los próximos 12 y 13 de abril. Las entradas se pueden adquirir en la web entradas.ibercaja.es en un rango de precios que va desde los 40 hasta los 65 euros.

'A tu lado', dirigido Víctor Conde, es un musical donde los mismos protagonistas, Los Secretos, cuentan la historia de su vida, de su música y de las personas que formaron parte de ellas. Y lo hacen a través de idas adelante y atrás en el tiempo.

La historia

La obra comienza en una noche en una sala de conciertos que podría ser cualquiera de las que forman parte del imaginario colectivo como la Vía Láctea o el Rock-Ola, y allí en penumbra antes de que empiece el concierto, un actor se transforma frente al público en un cantante de otro tiempo: Enrique Urquijo, líder del grupo del que narrará su historia.

Las populares canciones del grupo son un vehículo narrativo que no sólo ilustra musicalmente la obra, sino que le da un carácter dramático. Se descubre cómo esas canciones se crean y como cada una de ellas forma parte de la vida de los miembros de la banda y también de sus fans.

"Lo que me ha costado es ver representada la figura de mi hermano, Enriqu. Hay ciertos momentos en los que me he quedado con la nuez encogida y el corazón arrugadito. No es agradable recordar cosas tristes, pero de esta manera musicalizando el espectáculo cobra un sentido distinto", explica Álvaro Urquijo, miembro fundador y líder de la banda.