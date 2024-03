Emma Stone, Pedro Pascal y Joaquin Phoenix protagonizarán la nueva película de Ari Aster

Emma Stone, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix y Austin Butler, serán los protagonistas de la próxima película de Ari Aster que lleva por título 'Eddington'.

La productora A24 ('Everything, Everywhere, All at Once') hizo el anuncio desde su cuenta de Instagram en donde compartió la foto de una claqueta sobre rocas en el desierto con la palabra 'Eddington' escrita.

Al resto del elenco lo completan Micheal Ward, Clifton Collins Jr. y Deirdre O’Connell.

Hasta el momento, lo único que se sabe sobre la trama es que sigue la historia de un comisario de un pequeño pueblo de Nuevo México que tiene aspiraciones "más altas".

Medios especializados estadounidenses consideran que el filme podría tratarse de otra película de terror al tomar en cuenta que Aster ha dirigido en su carrera cintas como 'Midsommar' o 'Hereditary'.

La producción de la película, escrita también por Aster, comenzará esta semana y tendrá como cinefotógrafo a Darius Khondji, nominado en dos ocasiones al Óscar por 'Evita', de Alan Parker, y 'Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths', de Alejandro González Iñárritu.

Phoenix ya había colaborado con el director estadounidense en la cinta 'Beau is Afraid' (2023) y su actuación en dicho filme le valió la nominación a los más recientes Globos de Oro.

Por su parte, Stone se coronó como la mejor actriz de la última edición de los premios Óscar gracias a su papel de Bella Baxter en la cinta de Yorghos Lanthimos 'Poor Things', mientras que Pedro Pascal recibió el premio a mejor actor de serie de drama en los premios SAG que otorga el Sindicato de Actores de EE.UU, por 'The Last of Us'.

Asimismo, Butler es uno de los protagonistas de la película 'Dune: Part Two', de Denis Villeneuve y 'The Bikeriders', de Jeff Nichols, cuyo estreno está previsto para junio.