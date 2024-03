Cortes de pelo de moda para pelo liso

Si un tipo de cabello ha visto cómo se redimía en los últimos años es el rizado. En torno a él han surgido infinidad de productos para cuidar y potenciar sus especiales características pero, más allá, ha surgido un movimiento empoderador con el objetivo de acabar con una presunción no escrita por la que el cabello liso siempre se ha visto como mejor o más bonito que el rizado.

Y, sin embargo, sobre todo en Europa (y en España) es el cabello liso (o no especialmente rizado) uno de los más comunes. Históricamente son los productos de alisado o técnicas como el 'brushing' o la proliferación de planchas de cabello las que han venido a atender a este amplio sector. Además, hay una serie de cortes de pelo que son ideales para quienes lucen este tipo de pelo. Algunos, además, están muy de moda.

1. El bob

Uno de los cortes más de moda el 'bob', que se hizo popularísimo en los años 20 del siglo pasado y que no ha dejado de estar de moda casi desde entonces. Revolucionario entonces, ahora casi se puede considerar clásico. La clave de este corte estructurado y moderno es el de presentar una longitud más corta en la parte trasera que se alarga gradualmente hacia adelante. Se genera de esta manera una silueta angular que enmarca el rostro y que resulta muy favorecedora para la mayor parte de los rostros. El acabado puede ser fluido, a base de capas suaves, o mantener los extremos más nítidos para un aspecto más definido.

2. El blunt bob

Se trata de una variación del bob cuya principal diferencia es que termina más despuntado y no necesita que quede tan pulido. Como no necesita tanta precisión como el bob clásico, es perfecto para el verano, cuando los baños y la playa impiden un mantenimiento del pelo tan esmerado. El blunt bob implica además una largura media, de manera que permite recogérselo, pero resulta más cómodo cuando no se tiene tiempo o la posibilidad de cuidarse el pelo todos los días.

3. Longitud media

Es la gran apuesta para le presente temporada como, por ejemplo, ha podido verse esta misma semana en la alfombra roja de los Oscar. Las que han apostado por melena suelta, lo han hecho con una melena hasta el hombro en su mayoría. Este estilo implica capas sutiles y técnicas de desfilado para agregar dimensión y movimiento al cabello liso

Penelope Cruz arrives at the 30th annual Screen Actors Guild Awards on Saturday, Feb. 24, 2024, at the Shrine Auditorium in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss

4. Flequillo

Una de las grandes ventajas de las personas con cabello muy liso es poder dejarse un flequillo que se mantenga sin problemas. Que no se abra ni se ondule. Hablamos del flequillo cortina, que, junto a los flequillos en general es una de las tendencias más fuertes en este 2024.

5. Capas largas

Para las que estén muy unidas a su larga melena pueden darle movimiento y un toque actual a través de la técnica de las capas, que hoy en día pueden ser muy sutiles. Su utilidad es la de dar dimensión y movimiento al cabello liso sin comprometer su longitud, dándole un efecto fluido y natural. Es, además, una opción muy versátil que tiene la ventaja obvia de permitir todo tipo de recogidos.