Las anécdotas de la gala de los Óscar: del mensaje a Trump al vestido roto de una ganadora

La ceremonia de los Óscar fue larga, como viene siendo habitual, como auguró su presentador por cuarta vez, Jimmy Kimmel, pese a las exigencias tan estrictas de la organización en cuanto a la duración de los discursos y las cronometradas (y numerosas) pausas publicitarias. Este año hubo un retraso inicial de 15 minutos por las protestas de un colectivo que pedía el fin de la guerra en Gaza, que fue exigido también por varios premiados.

La noche fue para la película 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, sobre el creador de la bomba atómica fue la triunfadora de la 96 edición de los Óscar al llevarse siete estatuillas, entre ellas la de mejor película y la de mejor director. El presentador de la gala fue por cuarta vez el cómico Jimmy Kimmel, cuyo monólogo inicial le valió críticas en redes sociales por ser largo y aburrido y echar mano de chistes sin gracia.

Kimmel tuvo sus propios minutos de reivindicaciones, pero personales, defendiendo su actuación. Se salió del guion para contestar en directo a su crítico más 'ilustre', el ex presidente estadounidense Donald Trump, quien en una red social le afeó su trabajo como maestro de ceremonias. Antes del anuncio del Óscar a la mejor película, Kimmel se refirió a un comentario que Trump hizo en su red social Truth, donde le criticaba por ser el "peor presentador".

"El inicio fue peor que mediocre. Intentó con muchas ganas ser alguien que no es. Desháganse de Kimmel y reemplázenlo con otro talento de ABC (la cadena encargada de la emisión) pasado de moda y barato como George Slopanopoulos (Stephanopoulos)", aseguró Trump, que antes de pasarse a la política fue un habitual del mundo televisivo estadounidense.

Kimmel leyó en su móvil el comentario en el que Trump le tildaba de "aburrido" y criticaba la ceremonia por ser "políticamente correcta" y no entregar "premios a quien los merece".

El presentador dijo, desde el escenario del Dolby Theatre, que aunque la noche debería ser para los nominados, quería aprovechar para comentar la publicación de "cierto presidente". "Gracias por estar viéndonos. Yo pensaba que ya era tu hora de ir a la cárcel", apuntó Kimmel para devolver el golpe.

'Barbie', un fenómeno sin reconocimiento de la Academia

Kimmel incluyó en su lista de críticas a la ausencia más sonada. 'Barbie', el fenómeno taquillero del año, llegaba con ocho nominaciones pero tuvo que conformarse únicamente con el de mejor canción por 'What I Was Made For?', de Billie Eilish y Finneas O'Connell.

El cómico y presentador arrancó la ceremonia criticando a la Academia de Hollywood por dejar fuera a Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de mejor dirección y actriz protagonista, respectivamente: "Están aplaudiendo los mismos que no votaron por ellas, no hagan como que no son culpables".

La actriz protagonizó una de las anécdotas de la noche al reconocer entre risas y con cara de sorpresa que se le había roto el vestido por detras, y al abandonar el escenario pidió que nadie la mirase.

Referencias a la guerra

En varios de los discursos de los premiados se incluyeron referencias al fin de la guerra, tanto en Gaza como en Ucrania. Jonathan Glazer, director de 'La zona de interés', Mejor Película Internacional, que recogió el premio del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, hizo referencia explícita al conflicto en Gaza y a la "deshumanización" que ha acarreado, "ya sea para las víctimas del ataque de Hamás o de la ofensiva en curso" de Israel.

El director reflexionó durante su discurso de agradecimiento sobre la deshumanización de las víctimas, tanto los judíos muertos en campos de concentración nazi en la II Guerra Mundial (de lo que versa su película), como de los palestinos o los israelíes fallecidos en el actual conflicto en la franja de Gaza. "La película muestra que la deshumanización saca lo peor de nosotros y lo podemos comprobar con nuestro pasado y presente", dijo Glazer al recoger el premio de manos del puertorriqueño Bad Bunny.

"Ya sean las víctimas del ataque del 7 de octubre (Hamás) o de la ofensiva en curso contra Gaza, todas han sido víctimas de esta deshumanización ¿cómo resistimos?', añadió el director. Glazer rechazó "los que se apropian de su judaísmo o del Holocausto para justificar una ocupación que ha llevado a un conflicto a tanta gente inocente".

Por su parte, el ganador del Óscar al Mejor Actor, 'Oppenheimer', Cillian Murphy, dedicó su premio por interpretar al padre de la bomba atómica a los pacifistas.

Esta es la cuarta vez que Kimmel presentaba los Óscar, ceremonia que abrió con un monólogo que le valió críticas en redes sociales por ser largo y aburrido y echar mano de chistes sin gracia.

Además, el galardón al mejor documental por '20 días en Mariúpol', un retrato de la guerra de Ucrania, su director, el Mstyslav Chernov, dijo que "es el primer Óscar en la historia de Ucrania, estoy honrado, pero probablemente soy el primer director en decir que me hubiera gustado nunca haber hecho esta película", dijo Chernov.

"Desearía cambiar este premio porque Rusia nunca hubiera atacado Ucrania u ocupado nuestras ciudades (...) Sin embargo, todos juntos, ustedes, algunas de las personas con más talento del mundo, podemos asegurarnos de que la historia se rectifique y la verdad prevalezca", ahondó el director.

Estrenado en el festival de cine independiente Sundance, '20 días en Mariúpol' retrata el trabajo de un grupo de periodistas ucranianos que buscan documentar las atrocidades de la invasión rusa en la ciudad sitiada de Mariúpol.

"Desearía cambiar este premio porque Rusia nunca hubiera atacado Ucrania u ocupado nuestras ciudades (...) Sin embargo, todos juntos, ustedes, algunas de las personas con más talento del mundo, podemos asegurarnos de que la historia se rectifique y la verdad prevalezca", afirmó el director en uno de los pocos discursos políticos de la noche.