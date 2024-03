El regalazo de Amaral a sus seguidores por el 8-M

Este viernes 8 de marzo se está celebrando en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Una cita reivindicativa que alienta la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre.

Eva Amaral y Juan Aguirre han querido aportar su granito de arena a la lucha con un vídeo que han compartido en sus redes sociales. Un auténtico regalazo para sus seguidores. Y es que el dúo ha revisitado en acústico su canción 'Soledad', perteneciente a su último disco publicado, 'Salto al color' (2019).

La dupla zaragozana interpreta en el estudio un extracto de esta tonada, con Juan en la guitarra y Eva cantando. La letra es contundente y encaja como un guante en una jornada reivindicativa como la de este viernes. "Santa paciencia que me ha abandonado/madre de todos los desamparados/Este camino cubierto de espino/se hace más corto si estás a mi lado/Si eres tú quien me acompaña, Soledad/Si la fe mueve montañas/yo las voy a sobrevolar, Soledad". Un canto a la lucha colectiva que precisa de la unión y la solidaridad de toda la sociedad. De hecho, la canción original arranca con el siguiente verso: "Sabes que tú nunca estarás sola, Soledad". Unas palabras con las que Amaral ha encabezado el mensaje.

Día histórico en el Sonorama

Cabe recordar que en 2023 Eva Amaral ya alzó la voz durante su actuación en el festival Sonoroma en Aranda de Duero. La cantante puso la cara y sobre todo el cuerpo para solidarizarse con compañeras como Zahara, Miren (Tulsa) y, sobre todo, Rocío Sáiz, quien fue detenida en Murcia por enseñar los pechos en un concierto. Al son de su famosa canción 'Revolución', la zaragozana lo hizo ella misma. Se quitó la parte superior de su vestido para quedarse con los pechos al descubierto y proclamó: “Por Rigoberta, por Zahara, por Bebe… para que no nos quiten la libertad…”. Y remachó: "Por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. La dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución”.