Anaís Isarre: "Ser adulto no está reñido con nuestra parte payasa"

Amor, risa y danza. Una poderosa tríada que lleva por bandera. ¿Cuál es su filosofía de vida?

A lo largo de nuestra vida pasamos por momentos de todo tipo, buenos, malos y regulares. No se trata de estar ajeno al mundo o negar el dolor, sino de poner más el foco en lo positivo. Todas las emociones son válidas y nos aportan cosas, incluso las que no son agradables. La cuestión es cuánto tiempo me quedo en esos estados de ánimo que no me permiten disfrutar de la vida. Mi propuesta es ser optimistas y centrarnos en las partes buenas, elevar esa energía positiva que nos mantiene alegres a través, precisamente, de la danza, la risa y el amor.

No siempre se ha dedicado al mundo del desarrollo personal. ¿Cómo fue ese cambio?

He hecho muchas cosas en mi vida. Mi primer trabajo fue como delineante, aunque luego me pasé a temas de animación en tiempo libre porque todo el sector socioeducativo me llamaba mucho la atención. Paralelamente, empecé a hacer cosas de danza, de expresión corporal, de ‘clown’…, pero no con la mira puesta en dedicarme a ello, sino como mero disfrute. Y, tras hacer la carrera de educadora social, todo pareció encajar. Siempre me había atraído mucho poder ayudar a las personas a estar bien, a que se rieran, a disfrutar de la vida…, y me di cuenta de que todo lo que yo había vivido y aprendido podía servirle también a otras personas para crecer a nivel personal y ser más felices.

Y de esa inquietud por acercar su forma de estar en el mundo a los demás nacieron sus libros...

Exacto. A veces, estamos atascados en bucles de mucha negatividad de los que no sabemos salir porque nunca nos han enseñado a hacerlo. Por eso decidí escribir la saga ‘La alegría de vivir’, para ofrecer las herramientas necesarias para terminar con todas esas creencias limitantes, hábitos negativos y patrones de conducta que nos impiden vibrar alto. Son cuatro libros muy prácticos con diversos ejercicios enfocados a hacer todos esos cambios que necesitamos para ser más felices. Cada uno se centra en un aspecto diferente: la vida, el amor, el sentido del humor y el cuidado del cuerpo. Es como un curso guiado para reconectar con la alegría de vivir, amarnos a nosotros mismos, ayudar a los demás, reírnos, jugar y permitirnos ‘bailar’ la vida como nosotros queramos.

También ha escrito un cuento con una pequeña payasa como protagonista. ¿Quién es esa tal Pirueta?

Es mi parte payasa, mi ‘clown’ interior. No se trata de un personaje que interpreto, sino que soy yo dándome el permiso de sacar una parte de mí que, normalmente, está más oculta. Cuando crecemos, esa inocencia, esa ternura y ese optimismo desbordante tan típico de la infancia, va quedando aletargado. Nos dicen que tenemos que ser más serios y dejarnos de tantas tonterías, por lo que asociamos madurar con dejar todo eso de lado. Pero Pirueta siempre estuvo ahí, escondida, y un día, decidió alzar la voz para decirme que ser adulta está muy bien, pero que no tiene por qué estar reñido con esa otra parte. Pirueta es auténtica, espontánea y tierna.

¿Todo el mundo tienen un ‘clown’ interior?

Sí, simplemente tenemos que darnos el permiso de sacarlo. Somos seres complejos; tenemos cuerpo, mente, espíritu, emociones… El ‘clown’ nos ayuda a conocernos mejor, a mostrarnos como somos, a conectar con nuestra propia autenticidad y, sobre todo, a disfrutar. En uno de mis cursos estrella, ‘Viaje al encuentro con tu clown’, ayudo a la gente a conectar con esa parte dormida. Me encanta estar en contacto con la gente y ver en sus caras la misma ilusión que sentí yo la primera vez que hice un curso de ‘clown’. Conectas contigo misma, con tu cuerpo, con tus emociones, con esa parte payasa que tenías dormida. Al principio, hay gente que tiene dudas sobre si podrán hacerlo o sobre si el curso es para ellos, pero solo hace falta venir con la mente abierta y atreverse a jugar. Es muy bonito ver cómo la gente empieza a soltar corazas y como gente que no se conoce de nada conecta de una forma especial.

Hace también encuentros en la naturaleza. ¿En qué consisten?

Son eventos en los que nos vamos un fin de semana al Pirineo y conectamos con la tierra y con nosotros mismos a través de la danza, la risa y el amor. Es como una nutrición para el alma, una recarga de energías antes de volver a nuestra vida diaria. Hacemos uno en cada estación del año, lo que nos sirve para trabajar diversas emociones como la introspección, el disfrute, el desapego… Tratamos de ir con los ciclos de la naturaleza, aprender de lo que nos brinda en cada momento.