Sara Barquinero: "El pensamiento conspiranocio silencia nuestras incertidumbres"

La escritora zaragozana Sara Barquinero presentará 'Los escorpiones', la novela que acaba de publicar y que acaba de sacudir el panorama literario español, el sábado 9 de marzo en la librería Antígona.

La que ha liado con su novela.

Estoy muy satisfecha de haberla escrito. Para escribir una novela necesitas que te enamore, y esta me ha acompañado durante tanto tiempo, he invertido en ella tantas alegrías y dolores, que de momento es mi gran proyecto de vida.



‘Los escorpiones’ se aleja de la novela española actual. Es muy ‘norteamericana’.

La concebí hace 10 años, en tercero de carrera, en un momento en el que estaba leyendo grandes novelas norteamericanas, como ‘La broma infinita’ de David Foster Wallace. Siempre me han gustado las novelas largas y me apeteció hacer algo de ese estilo. Ocurrió que no tenía las herramientas adecuadas para escribirla y la abandoné durante cuatro o cinco años para escribir otras cosas.



«Ambiciosa» es el adjetivo que más se le aplica. Sobre todo por la cantidad de temas que trata: la angustia vital, la conspiranoia, internet, el suicidio... ¿Qué le interesaba contar?

Supongo que a nivel profundo el tema que más me interesaba era el de la incomprensión humana, la incomprensión y el dolor. Y contar cómo todos tenemos un mundo dentro que a veces no se revela a los demás. Y cómo damos sentido a nuestras vidas, cómo hablamos en situaciones en las que el dolor es innecesario.



Son temas difíciles de abordar en una novela. ¿En qué medida la Sara Barquinero filósofa influye en la novelista?

Creo, o quiero creer, que cuando estoy en ‘modo literatura’ no pienso en ningún momento en ‘modo filosofía’, aunque lo normal sería que esos dos ‘modos’ estuvieran conectados. Tu estructura mental, al fin y al cabo, afecta a la forma que tienes de ver el mundo.



Hizo su tesis doctoral sobre Kant. ¿Por qué hay que leer hoy a un filósofo del siglo XVIII?

Hemos hecho bien en sospechar de la Ilustración y del sujeto moderno, pero es precisamente la defensa del sujeto que hace Kant la que nos puede ayudar a pensarnos en comunidad, algo que es muy importante hoy en día.



En ‘Los escorpiones’ aborda un tema que se suele esquivar en la literatura actual, el suicidio.

Es un tema muy filosófico también. Albert Camus decía que "solo hay un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio". Siempre he entendido la literatura como un espacio que permite explorar de forma adecuada las zonas grises de la sociedad. Entiendo que a veces no se toque este tema por pensar que puede tener un efecto llamada, pero también justo lo contrario, que es necesario hablar de ello para poder entenderlo. Me resultaría muy difícil expresar lo que pienso de este tema en un ensayo, pero la literatura me permite indagar en mis pensamientos.



Escribir sobre el suicidio como usted lo ha hecho, sumergiéndose en la internet profunda, consultando los foros en los que los futuros suicidas se dan consejos... eso tiene que dejar huella.

Escribo habitualmente por las noches y esa parte de la novela es la única que he escrito por las mañanas. Necesitaba algo de distancia, que pasara tiempo entre lo que leía en el foro y lo que escribía. Pero muchas cosas de las que vi y leí ya las había leído antes. Algunas me han sorprendido, pero quizá no tantas como al lector medio. En realidad nadie quiere suicidarse, al final solo lo hacen aquellos a los que la alternativa de vivir les resulta peor que la muerte. Nuestra sociedad no es tan perfecta como pensamos. Nos quedan pasos importantes que dar, y uno de ellos es pensar que la responsabilidad de un suicidio no debe caer en el individuo que lo comete, sino en la sociedad que le rodea.



¿Qué es internet? ¿Un peligro? ¿Un espacio para la impostura?

La visión que tengo de internet y de las redes sociales no es tan negativa como la que tengo de las personas. Entiendo que exista cierta sensibilidad hacia las tecnologías del yo, pero en ellas no hay nada que no existiera ya antes. Esa estrategia social de querer ofrecer la mejor versión de ti mismo es fruto de la condición humana, muy anterior a las redes sociales. Si eliminarámos internet, si pudiéramos hacerlo, descubriríamos que todos estamos reprimidos en muchos aspectos de la vida, que no somos los mismos en nuestro espacio laboral que en nuestro espacio familiar. Yo, como la gente de mi generación, he vivido la realidad sin internet.



Uno de los protagonistas de la novela es el pensamiento conspiranoico. Hoy parece omnipresente.

Es uno de los instrumentos que hemos encontrado para acallar, para silenciar nuestras incertidumbres. Como somos cínicos y desencantados, pensamos que el malvado es el origen de nuestros males. Nos resulta más fácil pensar que hay un plan oculto en lo que ocurre antes que creer que es todo fruto del azar o consecuencia de nuestros actos. En la crisis de la covid, por ejemplo, podías pensar que todo podía deberse a nuestra conducta, a nuestra forma de vida o, por el contrario, que respondía al ejercicio controlado de un agente malvado. Lo curioso, y no sé explicarlo, es que hasta hace unos 15 años el pensamiento conspiranoico era propio de las izquierdas y ahora lo es más de las derechas.



Es una religión posmoderna.

Yo soy agnóstica, no soy capaz de declararme creyente o atea. En lo que creo es en la capacidad de las personas de hacer mejor su entorno; en que el mundo irá mejor si queremos que vaya mejor.