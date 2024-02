En qué consiste el 'afternoon tea' y cuál es el más barato de Londres

El 'afternoon tea' es una costumbre surgida en el Reino Unido en la época victoriana entre las clases altas, que paliaban así el hambre que se imponía a media tarde mientras esperaban a que llegara la hora de unas cenas festivas, cada vez más tardías. Más allá de este origen concreto, con el tiempo se ha convertido en una tradición que va ligada al consumo de una de las bebidas más intrínsecamente británicas que existen: el té. Como otras muchas constantes de la cultura de las islas, la bebida tiene origen colonial, en concreto llegó desde La India, durante muchos años parte del Imperio Británico.

En la actualidad, el 'afternoon tea', es decir, el popular té de las 5 -ya como parte de la columna vertebral de la cultura 'british'- ha hecho el camino de ida y vuelta: la tradición que empezó en el ámbito social, pasó al doméstico y, recientemente, ha hecho el camino de vuelta.

Si bien es popular en todo el país, es Londres la que capitaliza un fenómeno que ya forma parte de los planes imperdibles de todo visitante a la ciudad británica.

La oferta de 'afternoon teas' es a día de hoy variadísima y casi todas van de la mano de los hoteles. Muchos, de lujo.

¿En qué consiste un 'afternoon tea'?

Pero, ¿cómo funciona un 'afternoon tea'? La mecánica es sencilla. La mayoría son menús cerrados que se reservan y pagan con antelación. Y que, además, varían poco en la estructura básica, puesto que un 'té de las cinco' responde a una ceremonia concreta que siempre debe incluir como mínimo té, pastas y sandwiches de pepino. A partir de ahí, el abanico puede ser amplio en cuanto a calidades o añadidos gastronómicos, pero al final, el precio oscila sobre todo en función del entorno que se elija y de su exclusividad. Muchos, además, son temáticos, y será muy difícil que bajen de los 40 euros por persona.

Por ejemplo, uno de los 'afternoon teas' con más solera y originales de Londres es el 'Prêt-à-portea', que se sirve en el hotel Berkeley de la famosa calle Knightsbridge. Allí el té de las cinco gira torno a la moda. La vajilla es de marcas de diseñadores como Versace y las pastas de té y los pastelitos tienen forma de bolsos, zapatos o vestidos que las firmas de lujo acaban de presentar en las pasarelas. El precio no baja de 90 euros por persona. Parecidas facturas se pagarán por experiencias similares en otros hoteles de lujo como The Savoy, The Ritz, Claridge's o The Dorchester, por citar algunos.

Los 'afternoon tea' más baratos de Londres

Pero también es posible encontrar otras ofertas más 'económicas'.

Para ello, hay que huir de los hoteles y optar, por ejemplo, por los grandes almacenes, donde el precio se sitúa en la escala media, es decir, unos 40 euros. Dos muy conocidos y además de obligada visita para los turistas, con lo que se puede matar dos pájaros de un tiro son Harrod's y Selfridges. Muy recomendable es también el que proponen en Fortnum & Mason, una de las tiendas más bonitas y exquisitas de la ciudad. Proveedores oficiales de la familia rea británica, el comercio de varias plantas está especializado en menaje y delicatessen, entre ellos el té. Son sus propios productos los que se sirven en sus meriendas, concretamente en su Diamond Jubilee Salon.

Bajar de los 40 es posible. Por ejemplo, adentrándose en el Soho, donde en Dean Street Townhouse se puede merendar a la inglesa por unos 36 euros. Sin dejar esa zona, alrededor de 28 cuesta en Ham Yard Hotel.

Comer en el Great Court House del Museo Británico

Pero si de calidad-precio se trata, la palma se la lleva un lugares que, además, suelen formar parte de la ruta de cualquier primera visita a Londres: el Museo Británico. En su Great Court Restaurant, bajo la imponente cúpula acristalada del edificio, uno puede disfrutar de un 'afternoon te' de libro mientras descansa de la visita. Cuesta 'solo' 25 euros. 32 su se quiere acompañar de una copita de prosecco.

Prácticamente todas estas experiencias se pueden reservar a través de sus respectivas webs. La mayoría -como sucede prácticamente en todos los restaurantes de Londres- exigen una señal que no se devolverá en caso de incomparecencia.

