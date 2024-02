Cristiano Torres: "Soy torero porque me gusta desafiar a la muerte"

Hace unos meses cumplió 18 años. ¿Cómo le ha dado por ser torero?

Mi padre fue torero. Lo he mamado desde muy pequeño. Mi padre, Ricardo Torres, siempre ha sido mi ídolo, mi máximo referente de siempre. Yo quería imitar desde pequeño a papá.

Los que le conocen hablan de su pasión por el toreo.

Sí. Y la pasión fue yendo a más. Cada vez era más seria la cosa. Al final, me he visto metido totalmente en la profesión, que también es mi pasión.

No hay nada más bonito que hacer de una pasión una profesión...

No me imagino una vida sin el toreo. Mi vida va ligada al toreo. Desde que tengo uso de razón, he querido ser torero. Es una profesión que amo tanto, que respeto tanto... No hay otro sueño que ser figura del toreo.

Comencé a oír hablar de usted hace más de diez años. Estaban hablando Javier Valero y Ángel González en La Finquita de José Luis Robinson. Lo recuerdo perfectamente.

Es que con cinco años ya me puse delante de la primera becerra.

¿Dónde fue ese hito que puede pasar a la historia?

En mi plaza de toros, en el Camping Bohalar. Nunca lo he dejado desde ese instante. Cuando me di cuenta, ya estaba metido de lleno.

También recuerdo que Ángel Solís, el que más sabe de toros de Zaragoza hasta Lima, me dijo que tenía que entrevistarle. Tiene buen ojo Solís: una semana después, echó abajo la puerta grande de Zaragoza.

Eso fue el año pasado. En San Jorge. En el primer novillo. Me sentí pleno, me sentí torero.

Lo recuerdo. Antoñín Castilla, que tiene paladar selecto para los toros, ese día sí fue a la plaza.

Qué bueno, qué bonito, lo que dice usted. Conozco a Antoñín. Ha sido todo muy natural. He ido siempre en serio. Y ese día fue muy importante.

Pero antes hubo un día especial: el día que se retiró su padre.

Exacto. Ese fue el punto de in-flexión. El día que mi padre se retiró. Cuando le corté la coleta en 2018, yo tenía 13 años. Esa noche, entre lágrimas, le prometí que le iba a honrar, que iba a ser figura del toreo, que todos los años de sacrificio valdrían para algo. Fue muy duro ese adiós, de los peores días de mi vida. Quiero conseguirlo por todo lo que ha luchado. Esa noche fue decisiva.

Su carrera ha sido meteórica.

Debuté sin caballos en Arzacq en 2022. Salí por la puerta grande. Ese año 2022 fue muy bueno. Gané el título de Canal Sur. Me di mucho a conocer. Tiene mucha audiencia. Sufrí dos cornadas con 16 años, lo cual es bonito.

¿Bonito...?

Enseñan. Aprendes mucho de ellas. La primera fue en Canal Sur, en Santa Olalla. La otra, en Salamanca. Es de torero sufrir cornadas. Incluso había soñado cómo sería la primera cornada. Fue de 25 centímetros en el muslo. En las dos cornadas, me levanté, maté y corté el rabo. En la habitación, miré y ni me había dado cuenta.

¡Torero!

En el debut con caballos, también salí a hombros en Zaragoza.

No es sencillo cortar algo en La Misericordia...

Zaragoza es de las plazas más exigentes de España.

Después de Raúl Aranda o del Tato, hace mucho tiempo que Zaragoza no tiene un torero en lo más alto del escalafón.

Zaragoza merece un torero por la afición que ha habido siempre. Voy a dar lo mejor de mí para que lo haya. Quiero mucho a Zaragoza y no voy a parar hasta ser figura del toreo.

¿Quién le gusta del escalafón taurino actual?

Ahora mismo, hay un nivel muy alto. Todos los matadores están a un nivel que nunca antes había habido. De todos los matadores se pueden aprender cosas. Todos tienen cosas muy buenas espiritualmente.

Pero ¿quién le gusta de verdad?

Me gusta mucho Roca Rey. Y mi padre, que ha sido siempre mi referente.

Dicen que usted es el Roca Rey aragonés…

Muchas gracias.

Muy poquitos se atreven a pisar esos terrenos...

Yo intento ser yo mismo. Roca Rey es una grandísima figura del toreo. Pero yo quiero tener mi personalidad y no imitar a nadie.

Ya ha pisado Madrid.

Este año volveré a Madrid. Comienzo en Francia, después me gustaría torear en Zaragoza en San Jorge. Es un inicio potente de temporada.

Sabe que hay muchas esperanzas depositadas en usted.

Sí, soy consciente de que mucha gente está mirándome y midiéndome, pero me encantan los retos. Soy torero porque me gusta el compromiso y desafiar a la muerte cada día desde que me visto de torero.