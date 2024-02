Aragón reforzará su apuesta por ARCO para que sus artistas ganen presencia

"Es indispensable estar en ARCO y reforzar en general nuestra presencia en la semana del arte contemporáneo en Madrid. Me hace ilusión personal, además". Así se pronunciaba ayer el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, en relación a lo que calificó de cambio de rumbo aragonés en este segmento. ARCO celebra su cuadragesimotercera edición entre el 6 y el 10 de marzo y tiene el mar Caribe como proyecto central, comisariado por la puertorriqueña Carla Acevedo Yates y la dominicana Sara Hermann.

La acción de la DGA atañe igualmente a la actividad aragonesa en Just Mad e Hybrid (ambas del 7 al 10 de marzo) y Art Madrid (del 6 al 10, como Arco). Olloqui detalla este particular. "Los dos últimos años no ha habido presencia institucional en este entorno. Apuntamos a una línea que trascienda el ‘stand’ en ARCO; no tiene sentido ese tipo de actuación, que se ajustaría a un perfil vendedor con el foco en visitantes-compradores. Este año nos centramos en dar respaldo a los creadores aragoneses presentes en estas cuatro ferias".

El museo Pablo Serrano

El refuerzo de la institución que dirige Julio Ramón y lleva el nombre del ilustre escultor de Crivillén es otro punto clave en la agenda de la dirección general de Cultura de la DGA. "Queremos que el museo Pablo Serrano forme parte del comité organizador de ARCI; actualmente es el único museo grande de arte contemporáneo en España sin presencia en ese órgano decisorio, y esta cuestión debe resolverse. Poner en valor el museo en el contexto nacional es un eje director para nosotros. Se ha acabado lo de no estar orgullosos de él".

Olloqui explicaba además que se va a realizar un acto institucional del Gobierno de Aragón en el seno de la inminente edición de ARCO. "Se celebrará una mesa redonda para presentar la exposición más emblemática del museo en la actualidad: ‘Aragón y las artes: 1957-1975’, inaugurada el pasado noviembre y que podrá visitarse hasta agosto de 2025".

En esta exposición se pone el foco en la potencia del informalismo y otras corrientes de la abstracción, con el grupo El Paso, el Grupo Zaragoza o la obra de Salvador Victoria, así como la creación posterior enmarcada en corrientes como el constructivismo o el realismo social, o la actividad de grupos artísticos como Trama; también se atiende al resurgimiento de la obra gráfica aragonesa en ese intervalo. "Se hace un excelente repaso a la obra de grandes maestros, punta de lanza nacional, desde Viola a Saura, Juana Francés, el propio Pablo Serrano, José Luis Lasala o Natalio Bayo. Esta época y su producción ha dejado un trazo indiscutible en la Comunidad", apunta Olloqui.

Técnicos y artistas

La mesa redonda tendrá lugar el 8 de marzo a las 17.30 en la sala Foro del pabellón 9 de Ifema. Además de Olloqui y Julio Ramón están convocadas las técnicas del museo Eva María Alquézar, María Luisa Grau y Begoña Echegoyen, amén de los artistas Rafael Navarro y Sylvia Pennings.

Olloqui señaló que la expedición institucional aragonesa busca "sondear las tendencias actuales y cotizaciones del mercado. La Comunidad va fortaleciendo poco a poco sus colecciones, y si es cierto que nuestra intención no se centra en las adquisiciones, aunque se anunciará alguna en los próximos días, sí nos parece necesario saber de lo más interesante que se mueve actualmente".

Cinco días con mucha presencia internacional

Con 205 galerías, cinco menos que el año pasado, ARCO (que ocupará los pabellones 7 y 9 de Ifema), apuesta por el cambio, según su directora, Maribel López. El 65% son galerías extranjeras, 132 procedentes de 36 países. El 35% son españolas, con 73 firmas nacionales como Elvira González, Cayón, Leandro Navarro, Helga de Alvear, Mayoral, Nogueras Blanchard y Joan Prats. En el programa general hay 171 galerías y 46 en los programas comisariados. Destaca la presencia latinoamericana, con 38 galerías de 13 países y especial presencia de Argentina, Brasil y México.

Serán casi 400 los coleccionistas invitados por la feria, además de 200 profesionales de 40 países entre conservadores, especialistas y responsableS de museo e instituciones que participan en los encuentros programados enla cita madrileña, que coincidirá ahora con Tefaf, la feria más importante de arte antiguo de Europa que se celebra en Maastricht (Países Bajos), pero evitará hacerlo con Frieze en Los Ángeles y Art Dubái.

La entrada general cuesta 52 euros en taquilla y 40 en web. Las tres primeras jornadas (6, 7 y 8 de marzo) se reservarán, como siempre, a los profesionales. Las dos últimas (9-10) se abrirán al público general.