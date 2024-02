La Perra Blanco: de perras, zorras y estrellas

Mucha escandalera se ha montado en torno a esa ‘zorra’ nebulosa y eurovisiva, mientras desde hace ya unos años anda por ahí fustigando al personal una joven gaditana que se hace llamar La Perra Blanco (Alba Blanco en su DNI) y nadie se ha rasgado las vestiduras, cuando al fin y al cabo ambos términos tienen significados muy similares (recordemos que el ‘I wanna be your dog’ de Iggy Pop fue reconvertido por Las Vulpess en ‘Me gusta ser una zorra’). O sea, está claro que el uso aceptable o no de las palabras depende del alcance del foco mediático, y que la corrección política no encaja bien con la libertad creativa.

Mas vayamos al lío: esta Perra nativa de La Línea de la Concepción ya había visitado la ciudad un par de veces, dejando al personal tirando a ojiplático ante su contundente despliegue de energía. El viernes, en Rock & Blues Café, presentaba nuevo disco, ‘Get it out’, y demostró que lo suyo va a más: la chica toca la guitarra con inusitada fiereza, y partiendo de esquemas básicos apegados al rock’n’roll y el rockabilly cada vez introduce más ingredientes de rhythm’n’blues, jazz, country o bluegrass. Además, ahora ha ampliado la formación a cuarteto con la incorporación de un teclista (que también aporta pinceladas de saxo), lo cual le permite ampliar notablemente la paleta de colores y texturas sonoras.

La perra blanco **** Músicos: Alba Blanco, voz y guitarra; Guillermo González, contrabajo; Jesús López, batería; Gerard Vercher, teclados y saxo. Viernes, 23 de febrero de 2004. Rock & BLues Café, Zaragoza. Lleno.

En fin, un auténtico diablillo de la guitarra, esta dama de volcánico proceder, arropada además por unos músicos de alto nivel y sobrados de recursos. Pero en esta ciudad de los prodigios la noche todavía nos guardaba otra gran fiesta en la sala Oasis, rememorando las canciones de Mauricio Aznar de la mano de Javier Macipe y Pepe Lorente, grandes artífices de ‘La estrella azul’, al frente de una espléndida banda que revivió lo más granado del repertorio de Más Birras, además de dar cancha a Almagato a ritmo de chacarera. Brillante.