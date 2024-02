Ismael Serrano: "Rompamos prejuicios, ojalá algún día suene una canción de las mías en ‘Operación Triunfo’"

A punto de colgar el cartel de entradas agotadas para sus dos conciertos, regresa Ismael Serrano a Zaragoza. La nueva gira del cantautor, ‘La canción de nuestra vida’, ofrecerá al público zaragozano una nueva experiencia musical, huyendo del recital convencional, ahondando en la apuesta teatral que ya adelantó en sus giras anteriores.

Hace poco se presentó el documental de Gaizka Urresti ‘Terapia de parejas’, y veíamos a Rozalén y a Marwan con el Pilar de fondo... ¡Cuántos cantautores por Zaragoza últimamente!

¡Y no cualesquiera! Marwan es como un hermano pequeño para mí. Es alguien a quien admiro y quiero mucho. Es un cantautor que hace canciones hermosas y expresa un compromiso con la realidad que tiene que ver con mi forma de entender la canción de autor. Rozalén representa la vanguardia de una nueva generación de mujeres que asumen el protagonismo en la canción de autor y que están escribiendo el nuevo relato de una nueva generación.

En dicho documental se intentan definir el concepto del amor. Usted, que ha hecho unas cuantas canciones sobre esto... ¿Tiene una definición?

Sé más bien lo que no es el amor. Decía la madre Teresa aquello de "ama hasta que te duela y, si te duele, es buena señal". No estoy de acuerdo. El amor no consiste en el dolor. Hemos deconstruido el amor romántico que más tiene que ver con los chantajes y con el dominio del otro. Yo creo que más bien el amor tendría que ver con aceptar al otro en su libertad, acompañarlo. Me gustaría pensar que es aquello que nos convierte en mejores personas. Aunque suene cursi, el amor debería ser el motor del mundo, por eso hay tantas canciones de amor.

El nombre de su nuevo disco y su gira es ‘La canción de nuestra vida’. Supongo que esta canción también hablará de amor?

La canción de nuestra vida se compone de muchas estrofas de canciones que nos han acompañado en la vida y nos han hecho sentir. Más que una sola canción pudiera ser una ‘playlist’. Y por supuesto que algunas de estas canciones son de amor. Hay muchas declaraciones de amor porque cada declaración de amor es una declaración de principios. También incluyo en este término el amor propio, por supuesto.

Se refiere, entiendo, a esa canción de su disco que dice: "Somos cuerpos perfectos, somos lo que el espejo no refleja del todo". ¿Esto debería aparecer en Instagram cada vez que se meta la gente?

Sí, habla precisamente de la frustración que se genera en las redes sociales ya que se tratan de imponer unos cánones de conducta que no se corresponden precisamente con el reflejo que nos devuelve el espejo. La canción dice "Soy bello porque soy real", sin embargo lo que nos ofrecen las redes sociales es un punto de irrealidad y una tiranía.

Retoma también la fábula de los conejos y los galgos o podencos (en esta ocasión, lobos) en su disco. ¿A quién le recomendaría esta pieza?

Se la recomendaría a todos los que hoy lideran los partidos a la izquierda de la izquierda, a todos los que tienen responsabilidades políticas y a todos que pueden encontrar la unidad a ese respecto. Y que se dejen de rencores personales que poco tienen que ver con los problemas reales de la gente.

Y siguiendo con la política, menudo piropo le echó el señor Feijóo en el Congreso de los Diputados al confundir uno de sus textos con versos de Machado...

Es uno de los mejores piropos que me han lanzado y por tanto un orgullo, pero por otro lado es un poco triste, ya que nos movemos en un contexto falso en el que todo lo que vemos por internet parece real.

¿Cuál es su verso favorito de Machado?

Hoy es siempre todavía.

Su nueva gira se acerca tanto al teatro como al recital, ¿es así?

En este concierto cuento una historia al modelo clásico de presentación, nudo y desenlace. Pretendo ofrecer un recital diferente y que en cada gira pueda sorprender. Me gusta contar historias, es un concierto en el que hay mucho de teatro.

¿Cómo recibe esto su público de Zaragoza?

Hemos estado en el Principal, en la Sala Mozart y en el Teatro de las Esquinas delante de un público exigente y generoso, que siempre lo tenemos en cuenta en todas nuestras giras.

Este mismo público celebra la victoria de esta semana de Naiara en Operación Triunfo, que es posiblemente todo lo contrario a su música... ¿Cuándo sonará una de sus canciones en OT? ¿Nunca?

Debo decir que aunque no siga el programa, me alegro por Naiara y por Aragon. No me gustaba el trato en las primeras ediciones porque parecía que los moldeaban, pero eso ha cambiado: son mucho más plurales y se potencia la diversidad de los concursantes. Si rompemos los prejuicios, ojalá algún día suene una canción mía en ese programa.