La dama de la danza que convirtió a Zaragoza en semillero del ballet mundial

Hace no mucho, el principal semillero del ballet mundial se situó no en urbes de grandes focos y glamour como Nueva York, Londres o París, sino en una ciudad de tamaño medio aragonesa: Zaragoza. Y la principal responsable fue una mujer a la que la vida había dado una segunda oportunidad que logró aprovechar.

El documental 'María de Ávila, el triunfo de la belleza', obra de 52 minutos de duración del realizador Miguel Lobera y en la que han participado la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón Televisión, se presenta el próximo lunes 26 en Zaragoza (Cine Club Cerbuna, a las 19.30).

El objetivo de la obra es rendir homenaje a una figura artística de primer nivel, cuyo nombre está ya cincelado como la gran dama de la danza. Una persona que regresó de un retiro voluntario para protagonizar un fenómeno sin precedentes: cómo de una pequeña escuela en la capital aragonesa pudieron salir algunos de los principales bailarines del siglo XX, como Víctor Ullate, Arantxa Argüelles, Trinidad Sevillano o Carmen de la Figuera.

“La determinación de María de Ávila es tan fuerte que crea una escuela que 70 años después sigue abierta, y que continúa exportando bailarines a todos los lugares del mundo. Esa fe absoluta en sus conocimientos y su pasión, la danza clásica, me pareció una idea muy atractiva. Y más en una ciudad como Zaragoza, que está rodeada de desierto y donde surge un oasis en cuanto al ballet clásico”, analiza Miguel Lobera, el autor del documental.

'María de Ávila, el triunfo de la belleza' trata de desentrañar este misterio e ilustra la fascinación que despierta una escuela de ballet clásico convertida en una de las más importantes del planeta, pese a estar alejada de los principales centros de danza. Y lo hace de la mano de algunos de los alumnos de De Ávila, como Gonzalo García, Violeta Gastón, Jorge García o el propio Víctor Ullate, quien en un momento del documental reconoce: “Ella fue la que me dio las ganas de bailar”.

Rodaje de María de Ávila Mit Comunicación

En la obra hay más testimonios que dan cuenta del legado de María de Ávila, como su única hija, Lola de Ávila, su nieta Claudia Faci, los críticos Roger Salas y Julio Bravo o los maestros de danza Carmen Aldana y Amador Castilla. Un conjunto coral que radiografía todo lo que representa la protagonista y lo que llegó a significar.

Con todas estas vivencias, el documental dibuja cuál es la realidad actual de la danza en España, qué dificultades afrontan los profesionales y los aspirantes a profesionales, sus logros y sus frustraciones, cómo muchos de ellos se ven obligados a emigrar y cómo suelen regresar a los pocos años.

“En el universo María de Ávila hay un epicentro que es la fascinación”, explica Miguel Lobera. “Primero, la fascinación que sienten por ella sus propios alumnos, lo que me llevó a plantear el documental de forma que fuesen ellos quienes hablasen de su maestra. Pero esa fascinación -añade el realizador- sobrepasaba los límites del aula y por eso busqué la objetividad en críticos de danza e historiadores que me pudiesen dar ese contrapunto para que el personaje tuviese más volumen”. “La mirada en la que me he visto sumergido es la de la fascinación por un fenómeno que creo que es único”, enfatiza el autor del documental.

Sobre Miguel Lobera

Miguel Lobera (Barcelona, 1977) es licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, máster en Escritura de Guion para Televisión y Cine por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster de Periodismo por la Universidad de Zaragoza y Técnico Superior en Realización Audiovisual.

Formado en las galeras de la producción audiovisual comenzó su trayectoria en 1998 como operador de VTR en Antena Aragón, pasando a formar parte posteriormente del equipo de iluminación de esa cadena. Desde entonces ha participado en diferentes oficios y disciplinas del cine y la televisión.

Paralelamente ha desarrollado una intensa actividad dentro de la producción independiente. Primero dentro del cortometraje y, posteriormente, en el documental. Desde 2010 forma parte del colectivo 1812, una agrupación de profesionales independientes que producen contenidos audiovisuales para diferentes plataformas, actividad que compagina con la docencia.

Como reconocimiento a su trabajo realizado, ha recibido numerosos premios:

· Premio SCIFE 2000 al Mejor Cortometraje por ‘In Memoriam Cine’

· Mejor Cortometraje SCIFE 2002 y Mejor Cortometraje Jóvenes Realizadores Zaragoza 2002 con su obra ‘El Rostro de Ido’

· Por su obra 'Alma', Premios Mejor Cortometraje, Mejor Guion y Mejor Dirección por SCIFE 2004 y Mejor Cortometraje en cine aragonés por Jóvenes Realizadores Zaragoza, más premios internacionales en Santiago de Chile, Nantes (Francia) y Toulouse (Francia)

· Premio Mejor Documental SCIFE 2005 por su documental ‘Torre Nueva, la caída del tiempo’.

Datos sobre la presentación

La puesta de largo del documental tendrá lugar el próximo lunes, 26 de febrero, a las 19:30 horas en el Cine Club Cerbuna de Zaragoza (Colegio Mayor, c/ de Pedro Cerbuna, 12).