'Bob Marley: One Love': los mensajes del reggae

Siempre ha habido películas biográficas sobre figuras célebres, si bien en los últimos años proliferan más, y que luego pocas trasciendan y perduren dice bastante acerca de cómo se abordan. ‘Bob Marley. One Love’ rinde homenaje al icono del ‘reggae’ con una historia centrada en un tramo de su vida, el que abarca entre 1976 y 1978, en lugar de efectuar un repaso cronológico. La elección narrativa podría haber esquivado la carga convencional, si bien Reinaldo Marcus Green, director de ‘El método Williams’, no consigue salirse del acercamiento superficial y esquemático. El filme pide mayor contexto y detalles y sin embargo tiende a los apuntes, fugaces en lo relativo a los aspectos menos favorables del mito jamaicano. A la imagen construida le falta una profundidad más acorde con la dimensión que retiene si se atiende a sus mensajes sobre el pueblo, la unión, la paz y los derechos. Su mística no llega por el tratamiento realizado, sino que solo asoma cuando suenan las canciones.

'Bob Marley: ONe Love' ** Dirección: Reinaldo Marcus Green. Guión: Terence Winter, Frank E. Flowers, Zach Baylin y Reinaldo Marcus Green. Intérpretes: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh. Drama, 107 minutos. Estados Unidos 2023.

Fuera de la música, marco en el que sí destaca la interpretación de Kingsley Ben-Adir, la visión de Marley suena etérea. De hecho, salvo en esos momentos, sus creencias rastafari resultan extrañas y quedan cual rasgo pintoresco. Aunque su dinámica de describir brevemente el pasado para acompañar las escenas de perfil emocional no apasiona demasiado, la obra cumple en términos funcionales, más a partir de la marcha a Londres y de la gira con el disco ‘Exodus’. La exposición inicial referente a la tensión social en Jamaica, a su entorno personal, al primer concierto por la paz y al intento de asesinato presenta problemas. También aparecen en lo que respecta al vínculo con Rita, que en todo caso posee recorrido. El relato tampoco termina de atinar en lo relacionado con la herida en el pie y en el diagnóstico del cáncer. No obstante, lo que más sorprende es que falle en el reflejo característico de Marley con la marihuana.