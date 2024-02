'Buscando a Coque': No puedo vivir sin ti

Todos tenemos ídolos. ‘Buscando a Coque’ introduce la ironía en el retrato de uno de esos fanatismos personales al conectarlo con el mazazo que provoca una infidelidad. Una mujer le confiesa a su pareja que la noche anterior intimó con Coque Malla, precisamente el músico al que su compañero de vida venera, con su carga de obsesión, desde hace décadas. Semejante impacto impulsa al engañado a viajar a Miami, adonde ha ido el cantante, porque necesita hablar con él, misión emocional en la que le acompaña su todavía novia. Hugo Silva, divertido como hombre intenso que está herido, y la zaragozana Alexandra Jiménez, que aplica su sugerente estilo interpretativo al de alguien que se siente culpable y que sigue amando pero que ha disfrutado de un encuentro salvaje para el recuerdo, protagonizan la fresca, ingeniosa e inspirada comedia romántica de Teresa Bellón y César F. Calvillo. Los directores no solo se muestran entonados en su juego con el mito de Coque Malla, en el que en el fondo modulan sus cortos ‘Cariño, me he follado a Bunbury’ y ‘Una noche con Juan Diego Botto’. Lo que más se aprecia es su certera y por ello evocadora descripción de la crisis sentimental propia de los 40.

'buscando a coque' *** Dirección y guión: Teresa Bellón y César F. Calvillo. Montaje: Irene Blecua. Intérpretes: Alexandra Jiménez, Hugo Silva y Coque Malla. Comedia romántica, 90 minutos. España y Estados Unidos, 2023.

La película canaliza la situación de la pareja que se quiere pero en la que el paso del tiempo, con el agravante de lo sucedido, ejerce su efecto. Las conversaciones y el reflejo de la unión enrarecida desprenden humor ocurrente y eco dramático. Su condición de historia en la que los personajes esperan y buscan mientras lo importante reside en lo que transmite ese proceso otorga atractivo expositivo, también propiciado por la cuestión del relato determinado por la figura clave fuera de plano. Hasta que de verdad entra en escena, la estrella de Los Ronaldos sale de refilón, si bien su música envuelve varios momentos. La colaboración especial de Malla guarda además recorrido por los años que llevaba alejado del cine.