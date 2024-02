Fernando Alvira Lizano retrata los paisajes de historia y roca que ha recorrido durante 30 años

ZARAGOZA. Fernando Alvira Lizano es fotógrafo por azar y por pura pasión. Nacido en Huesca en 1952, había estudiado Formación Profesional y se había convertido en tornero. A los 18 años, un compañero de empleo, apasionado por la fotografía, le habló de la toma de imágenes y del embrujo del laboratorio. Al año siguiente, Fernando abrazó el que iba a ser su nuevo oficio, y durante casi doce años alternó esa nueva ilusión con varios empleos: tornero, vendedor y algunos otros. Y en 1981, con la Universiada, HERALDO lo llamó para colaborar.

Más tarde, tras esta experiencia, conoció a Juan Misis, fotógrafo del diario, y a Raúl Cancio, de la Agencia Efe, en la que acabaría integrándose. «En aquella época tenía que hacer, para la agencia, sobre todo noticias de alcance nacional: accidentes con muertos. Capté accidentes de coches, de trenes, como el de Vicién u otro en Tardienta, pero aquello no me gustaba mucho. No debo ser ingrato: el periodismo es una auténtica escuela, aprendes mucho, pero también sucede que a las 18.00 puedes ser muy bueno y a las 18.05 un incompetente», apunta. Se celebró el Mundial de 1982 y por allí andaba Fernando Alvira Lizano, y «también eran los grandes años del Peñas de Huesca; de vez en cuando también me escapaba a Torreciudad», dice.

Poco a poco fue inclinándose hacia sus grandes pasiones: el paisaje, la arquitectura, la textura histórica de la piedra. Algo que andando el tiempo cristalizaría en numerosos colaboraciones en libros, revistas, publicidad, etc. Si en 2021, Fernando Alvira Lizano publicaba ‘Huesca, fotografía de la ciudad’ (Editorial Pirineo), ahora publica ‘Territorio pirenaico. Navarra, Aragón, Cataluña’ (Editorial Pirineo, 2024), un volumen de casi 500 páginas (la mitad dedicadas a Zaragoza y Huesca) y más de 600 fotos, de todos los territorios.

«Yo quería dejar el periodismo y hacer otras cosas: paisajes, patrimonio, arquitectura, historia, y en esa nueva deriva mía fue clave el sacerdote e historiador Antonio Durán Gudiol. Me empezaron a llamar de la editorial Everest y de Turismo de España. Y ahí empezó una aventura capital para mí», señala. Asegura que una de sus constantes fue el trabajo en blanco y negro, la preocupación por la iluminación y por extraer toda la profundidad a la rugosidad de la piedra, y el uso del famoso sistema de zonas, que registra todos los tonos desde los blancos puros, níveos, hasta los negros más negros que el carbón o la noche cerrada.

«‘Territorio pirenaico’ es un libro que sintetiza más de 30 años de trabajos: pueblos, monumentos, torres, casas, vistas. Una labor minuciosa donde he intentado expresar todo lo que sé del blanco y negro, tan exigente. Todo el Pirineo ha sido y es muy valioso para mí, pero el más querido, lógicamente, es el Pirineo que he vivido desde niño. El Pirineo de Huesca, tan exuberante e infinito. El de Zaragoza es más bien Prepirineo; el de Navarra es más suave, verde y sutil, y el de Cataluña, por decirlo de algún modo, menos salvaje, más evolucionado. Me he entregado a todos en cuerpo y alma», confiesa.

Este libro es la segunda entrega de una trilogía que ya está concluida. Tras ‘Huesca, fotografía de la ciudad’ y ‘Territorio pirenaico’, ambos en el sello Pirineo de José Luis Añaños, Fernando Alvira Lozano lleva casi media vida preparando otro gran sueño: el libro y la exposición ‘Aragón’, «donde busco el paisaje esencial, totalizador y pueblos singulares: Roda de Isábena Alquézar, Puertomingalvo, Uncastillo, Sos, Los Fayos o Tarazona. En el libro no aparece las capitales: Huesca, Teruel y Zaragoza», indica.

-‘Territorio pirenaico. Navarra. Aragón. Cataluña’. Fotografías de Fernando Alvira Lizano. Editorial Pirineo. Huesca, 2024. 473 páginas.

-Las cámaras. Fernando Alvira Lizano, que también es un formidable fotógrafo de arte, explica que a lo largo de estos 30 años ha usado varias cámaras: una Hasselblad de 6x6; una Horseman de 6x9; un Fuji compacta de 6x9; una cámara de placas Sinar de 9x12, que es «una cámara de panorámica que me fabriqué yo mismo». Y algunas más...