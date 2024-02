Análisis del Realme C67, un móvil con cámara de 108 Mpx por menos de 200 euros

Encontrar un teléfono bueno y funcional por menos de 200 euros es, desde hace unos años, una tarea sencilla; sin embargo, la tarea se complica si una de nuestras líneas rojas es el apartado fotográfico. Realme parece dispuesto a saltarse las reglas, ofreciendo un móvil con cámara de 108 Mpx por 160 euros.

El Realme C67 es un teléfono resultón. El modelo turquesa que hemos probado tiene una trasera pulida que repele bien las huellas y luce un degradado que cambia de color según le incida la luz. El módulo de cámaras es discreto y no sobresale mucho, aunque el teléfono baila un poco cuando lo situamos sobre una mesa.

En el frontal, la pantalla tiene marcos reducidos y, aunque cuenta con un poco de barbilla, es más reducida que en otros teléfonos de este rango de precios.

El panel es de tecnología IPS LCD, con resolución Full HD a 90 Hz de tasa de refresco. Se ve muy bien en prácticamente cualquier situación, con hasta 950 nits de brillo máximo, pero lo usuarios exigentes echarán en falta el colorido y los negros puros de una pantalla amoled o la fluidez de un panel de 120 Hz.

Otros sacrificios que deberá hacer el usuario por no rascarse un poco más el bolsillo son la conectividad (el C67 no tiene 5G) y la potencia: el Snapdragon 685 es un procesador potente para las tareas diarias, pero los juegos más exigentes deberán ser jugados con las exigencias al mínimo.

Las buenas noticias, sin embargo, llegan en el apartado fotográfico y la batería. El sensor principal de 108 Mpx es capaz de sacar muy buenas fotografías, sobre todo en manos habilidosas, más propias de la gama media y de teléfonos unos cientos de euros más caros. En cuanto al vídeo, cuenta con una resolución máxima de 1080p, con buena estabilización. La cámara de selfis es algo más modesta, con 8 Mpx; necesita de buena luz para ofrecer resultados decentes.

En cuanto a la autonomía, los 5.000 Mah (unidos a un procesador poco gastón) ofrecen fácilmente día y medio de uso intenso. Además, el Realme C67 incluye un cargador de 33 W capaz de rellenar en algo menos de media hora el 50% del depósito.

En definitiva, estamos ante una de las mejores opciones para los usuarios que quieran gastarse menos de 200 euros sin renunciar a poder tomar unas fotos decentes.

Precio en oferta: 160 €

Principales características. La pantalla es IPS LCD de 6,72 pulgadas con 800 nits de brillo y 90 Hz. El procesador es un Snapdragon 685 de 6nm. Tiene Android 14 y 5.000 Mah con 33 W de carga. El sensor principal es de 108 Mpx y el secundario un macro de 2 Mpx.

Lo mejor. Destaca por un diseño cuidado para su gama. Tiene un procesador solvente para tareas del día y una cámara principal que es de las mejores de su rango de precio. La batería es bastante competente y se carga al 50% en menos de media hora.

Lo peor. No tiene potencia suficiente para que los más jugones disfruten de sus juegos a tope. Su pantalla no es amoled y tiene ‘barbillas’. No tiene 5G y, aunque el apartado fotográfico es uno de sus fuertes, no puede compararse con un gama alta.