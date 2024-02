El Slap! Festival de Zaragoza anuncia un cambio de fechas

El Slap!, uno de los festivales musicales más asentados de Zaragoza, celebrará este año su decimocuarta edición. Una cita que ya cuenta en su cartel con la banda andaluza Guadalupe Plata y que en las próximas semanas revelará el resto del cartel.

En un principio, la organización había anunciado que se celebraría del 5 al 7 de julio en el Cámping de Zaragoza. Sin embargo, se va a trasladar a una semana después, del 12 al 14 de julio en la misma y tradicional ubicación. Todas aquellas personas que habían adquirido su entrada para la fecha inicial podrán solicitar la devolución de las mismas.

El abono para los tres días, que incluye la posibilidad de acampar de forma gratuita, cuesta 33 euros y se puede adquirir a través de la plataforma Seetickets.

Una de los grandes atractivos del Slap! es su recinto. El Cámping de Zaragoza se ha convertido en una de las claves del éxito de este festival, gracias a su accesibilidad y amplitud, con escenarios para los conciertos y con diferentes espacios en los que se desarrollan actos en los que puede participar toda la familia. En anteriores ediciones se ha pergeñado una programación con torneos de baloncesto o baile libre, actividades acuáticas o talleres en familia. Todo eso sumado al espíritu lúdico-festivo que caracteriza al Slap!, que lo convierte en un festival inclusivo e intergeneracional.

Entre otros muchos artistas, sus carteles han reunido a artistas de la talla de Boney Fields, Fred Wesley, Lee 'Scratch' Perry, Ebo Taylor, Femi Kuti, Sonny Knight, James Carter, The Bellrays, Lisa and The Lips, The JB' y Martha High, King Solomon Hicks, William Bell, Vintage Trouble, Maceo Parker, Osaka Monaurail, Charenée Wade, Kase O, Pony Bravo, Bigott, Calibro 35, Guadalupe Plata, Los Bengala, My Expansive Awarness, Da Chick, Get The Blessing, La Dame Blanche o Alien Tango.