El humorista Juan Dávila, atrapado en la tractorada de Calatayud: "Estamos yendo por el arcén porque es una emergencia"

"Muchas gracias a los agricultores y ganaderos y a toda la gente que estabais en el atasco, por dejarnos pasar y por vuestra labor". Con estas palabras añadidas al 'post' agradecía el popular cómico Juan Dávila la actitud de algunos de los agricultores que se encontraban cortando la A-2 este fin de semana a la altura de Calatayud como parte de las protestas que a lo largo y ancho de todo el país está protagonizando el sector.

El vídeo, compartido en su cuenta de Instagram donde es seguido por 1.700.000 personas, está protagonizado por el propio Juan Dávila y su compañera quienes este fin de semana se dirigían a una actuación en Gerona con su espectáculo, 'La capital del pecado'.

El vídeo comienza con ellos conduciendo su furgoneta por el arcén de la vía, en un intento por tratar de avanzar cuando ya tienen el tiempo en contra. "¡Que actúo en Gerona a las nueve!", grita a voz en cuello por la ventanilla el cómico.

El humor preside el 'clip' que a la vez sirve de improvisada ventana para las reivindicaciones de los agricultores. "Niño, ¿por qué es la huelga?", pregunta el cómico, asomado a la ventanilla de la furgoneta. Uno de los participantes en la protesta cuenta cómo vive ahogado en la burocracia ("a la hora de hacer papeleos yo tengo tres gestores", llega a decir. "Y es que hay que hacer algo, no nos escuchan de ninguna manera").

Dávila también pregunta cómo salir del atasco: "Tiene para una, dos o tres horas", le dice otro manifestante que le avisa de los problemas que hay a a la altura de La Muela.

A medida que pasan los minutos, se va corriendo la voz de la presencia del famoso personaje: "Yo te he ido a ver a Zaragoza", le comenta un agricultor. "Yo no te conozco pero me ha dicho mi novia que le grabes un audio", le dice otro. "Una foto y te dejamos pasar, te lo aseguro", le acaba diciendo un grupo ya muy numeroso.