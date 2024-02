Flamencool: El puchero y las habichuelas

La formación zaragozana Flamencool, integrada por músicos tan competentes como experimentados y que propone una mixtura entre raíces flamencas, pop latino y pinceladas soul, contó el viernes con un invitado de tanto postín como es Josemi Carmona, guitarrista de altos vuelos, ex Ketama, hijo de Pepe Habichuela: motivo más que suficiente para acudir a la cita, que tuvo lugar en un Teatro Arbolé lleno a rebosar.

Los componentes de Flamencool son todos avezados instrumentistas, decíamos: desde la sólida sección rítmica formada por el percusionista Josué Barrés y el bajista Juan Caballero al piano de Rafa Gabarre y el saxofonista Julio Bona; de las voces se encargan Nano Giménez, con el material más latino y aflamencado, y la jovencísima Leyre Arrazola (hija del guitarrista José Luis Arrazola), con un bonito timbre de voz, quien se ocupa de las canciones de corte afroamericano, y la guinda la pone la bailaora Amor Sánchez. El desempeño de todos ellos resulta impecable.

Otro asunto más discutible y abierto a opiniones diversas es la elección del repertorio, enhebrado a base de versiones de títulos harto conocidos que van desde ‘Esta vida loca’ de Pancho Céspedes a ‘Cuando nadie me ve’ de Alejandro Sanz, pasando por ‘Back to black’ de Amy Winehouse, los boleros clásicos (‘Historia de un amor’), David Bisbal (un ‘Ave María’ jazzeado), Michael Jackson (‘Man in the mirror’), Gloria Estefan (‘Conga’) o Stevie Wonder (‘Don’t worry ‘bout a thing’). Personalmente, a uno le gustaría escuchar a estos Flamencool enfrentándose a un material más personal, menos estandarizado y convencional, pero vaya, ésta es su opción. Por su parte, Josemi Carmona dejó unos cuantos pellizcos de su enorme calidad, en especial en una pieza que hizo en solitario así como en un tema instrumental con la banda al completo; mas al puchero sonoro le faltaron algo más de habichuelas.