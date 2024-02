La DPZ lanza un curso para conocer, y amar, la historia, la cultura y la identidad de Aragón

"Lo que no se conoce no se puede amar", dijo el historiador Eloy Fernández Clemente, y bajo esta premisa la Diputación de Zaragoza y la Fundación Gaspar Torrente lanzan el primer curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón.

Entre febrero y octubre, salvo los meses de verano, cada semana se realizará una sesión hasta completar las veinte programadas, que contarán con prestigiosos profesores y catedráticos universitarios y especialistas con el objetivo de difundir y promocionar Aragón desde el aragonesismo.

El diputado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, junto al presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Bizén Fuster, y al historiador José Luis Corral, que impartirá la primera sesión, han presentado esta iniciativa.

Latorre ha destacado que con este primer curso se pretende dar a conocer mejor Aragón y todos los aspectos que conforman la identidad aragonesa, y "fortalecerlos". Como apuntó el "ilustre" Eloy Fernández Clemente, "no se puede amar lo que no se conoce, por tanto, sin conocer Aragón no se le puede amar y defender", ha dicho.

También ha incidido en que la puesta en marcha del curso responde a un "momento importante" de la cultura, historia e identidad araognesa, a la vez que ha expresado su sorpresa de que sigan sin conocerse las lenguas o el territorio "por la ciudadanía en general".

Latorre ha calificado la situación actual como "un momento complejo" que, en su opinión, va a generar "una crispación creciente porque se ningunea" la historia, la cultura y la identidad.

Y ha dicho que se pretende que el curso tenga un carácter introductorio y un espíritu divulgador.

Bizén Fuster ha defendido que este curso, que es gratuito, "incardina" con los objetivos de la entidad que preside, que en noviembre pasado celebró su vigésimo quinto aniversario y que es "un éxito" porque ya se han cubierto las 125 plazas presenciales que había y van a tener que abrir un turno para aquellos que quieran seguirlo a través de transmisiones en directo, aunque también se podrá ver a posteriori en enlaces de la web de la fundación.

"Todo lo que nos identifica con lo que no somos nos pone en riesgo", ha incidido Fuster, quien ha lamentado que desde el Gobierno de Aragón se quiera eliminar el reconocimiento a las lenguas propias o la ley de Memoria Histórica, aspectos con los que se quiere "ningunear la identidad".

Por su parte, José Luis Corral ha comentado que en la hora que tendrá para su charla se verá obligado a resumir "siglo y medio de historia de Aragón" en lo que es su materia universitaria y que imparte en 40 horas.

"Aragón en la historia se ha caracterizado por querer ser y sus límites no tienen que ver por encima de la geografía y el territorio", ha dicho, a la vez que ha recordado que en su territorio han "coexistido" en distintas zonas diferentes pueblos como vascones, celtíberos e íberos.

"Cuando Aragón en la historia ha participado en otros proyectos políticos lo ha hecho muy bien", ha subrayado.

Desde su condición de científico historiador y "sin querer hacer política", Corral ha advertido del peligro de que desde la "política se quiera alterar la historia de la ciencia del pasado".

Las sesiones del curso (las dos primeras en viernes y el resto los jueves), se celebrarán en las sedes de las entidades organizadoras y colaboradoras: en el Paraninfo (Universidad de Zaragoza); el Palacio Provincial de la DPZ; el Casino Mercantil, sede de la Fundación Caja Rural de Aragón, y la sede de la Fundación Gaspar Torrente.

La temática es general abarca todos los aspectos que conforman la identidad aragonesa: historia, derecho foral lenguas, literatura, antropología, folklore, arte, cine, música, economía, aragonesismo o personalidades aragonesas.

La primera sesión, que impartirá José Luis Corral, tendrá lugar el 16 de febrero bajo el título 'Orígenes de Aragón: del Condado a Ramiro I con capital en Jaca. La ampliación del reino por Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso I'.

El temario del I curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón consta de 6 sesiones sobre historia de Aragón; 3 sesiones sobre lenguas y literatura de Aragón; 2 sobre desarrollo del aragonesismo, y uno, respectivamente, de Derecho Foral, de antropología e identidad aragonesa, de los clubs de élite como seña de identidad, de arte aragonés, de jota, música e indumentaria Aragonesa, de cine aragonés, de cultura aragonesa, de personajes aragoneses o de desarrollo económico.