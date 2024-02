¿Peligra la canción 'Zorra'? El motivo por el que Eurovisión podría echarla atrás

María Bas (Alicante, 1968) y Mark Dasousa (Alicante, 1974) se presentaron al Benidorm Fest sin ningún tipo de objetivo. Ellos mismos lo han reconocido esta mañana cuando han posado con el micrófono de bronce en uno de los miradores de Benidorm. "Nuestros compañeros llevaban grandes propuestas y pensábamos que nos íbamos a casa después de la final", ha afirmado el dúo Nebulossa.

Pero la noche acabó en fiesta. Nebulossa conquistó al jurado -empató a puntos con ST. Pedro- y después al público, que la escogió como su propuesta favorita. Ganaron el Benidorm Fest con 'Zorra', una fusión de pop electrónica y música de los 80 que canta hacia el empoderamiento de la mujer y la liberación de los prejuicios. Una atrevida apuesta, convertida ya en todo un éxito de escuchas en las plataformas musicales, que tiene un claro mensaje para Europa y el resto del mundo, en la que cambia la acepción de la palabra como insulto. "La palabra 'zorra' va a empezar a verse de otra manera. La hemos resignificado totalmente", explica la cantante, en una idea que comparte su marido: "Está canción utiliza la fuerza de nuestro oponente para vencerle".

Pero como en todas las ediciones anteriores ya se han dado los primeros 'eurodramas'. Los hay críticos, que no comparten que se diga una treintena de veces la palabra 'zorra'. Y María Bas -a la que le gusta que le llamen Mery- se ha encargado de responderles esta mañana: "Es fácil, no tenemos veinte años. Nos la suda todo". No cambiarán ni una coma de la canción.

Aunque quizás desde Eurovisión se les obligue a ello. Preguntados por si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) les obligaría a cambiar la palabra 'Zorra' por otra, como ya les ha ocurrido a otros representantes eurovisivos, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, zanja el asunto con contundencia. "La palabra 'Zorra' está en la Real Academia Española (RAE) y la letra es totalmente acorde a la normativa actual", puntualiza.

¿Es 'Zorra' un insulto? Si la dirección de Eurovisión lo ve así, Nebulossa deberá cambiar su canción, a pesar de que superase los filtros de RTVE en la preselección del Benidorm Fest. Las normas del festival europeo de la música son muy contundentes al respecto; no se permiten ni insultos, ni palabras malsonantes, ni consignas políticas, ni publicidad subliminal. ¿Entonces? Habrá que esperar acontecimientos, aunque desde la delegación española confían en que el himno 'Zorra' se cante en su versión original.

Los otros eurovisivos censurados

El dúo alicantino no sería ni el primero ni el último en no superar la censura de Eurovisión. Ya le ocurrió al grupo italiano Måneskin, ganadores del festival en 2021. Tuvieron que cambiar una parte de la canción 'Zitti e Buoni' porque aparecían palabras malsonantes.

Aunque tampoco hace falta cruzar la frontera para tener ejemplos claros de lo que no pasa el filtro de la UER. Ya le sucedió a la delegación española con Chiklicuatre. Aquel año se tuvo que eliminar parte del popular 'Baila el Chiki Chiki' por contener consignas políticas.

Si 'Zorra' será la última canción en sumarse a la lista de hits censurados, se sabrá en breve. Pero hay un alto riesgo a que eso se produzca. Precisamente en la acepción número siete de la RAE, la palabra 'zorra' queda definida como "despectiva" y "malsonante" y la asimilan a "prostituta".