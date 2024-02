Álex Garber: Revisitando los 80

Diríase que el zaragozano Álex Elías camina en permanente búsqueda de sí mismo: tras la disolución de su banda Míster Hyde, una promesa fallida, se lanzó en solitario con el disco ‘Alma norteña’, firmado con su nombre real y con un tipo de sonido muy distinto al anterior; hace unos meses publicó ‘Vida Stereo’, ahora bajo la nueva encarnación de Álex Garber, y con el que parece reencontrarse con sus esencias más definitorias. Su convincente concierto de presentación en la sala Zeta (así como la minigira que ha realizado estos días junto a los barceloneses Sigmund Wilder) debería servirle de palanca impulsora para adquirir confianza y relanzar su carrera.

Porque hay que señalar que en Madrid o Barcelona Álex ejerció de telonero de Sigmund Wilder -aquí fue, lógicamente, al revés-, pero lo cierto es que su propuesta no tiene nada que envidiar a la de sus colegas; más bien al contrario, pues si bien ambas bandas se inspiran claramente en los sonidos británicos de los años 80, en el caso de los Wilder los influjos afterpunk en la onda oscura quedan lastrados por una voz más bien plana y de escaso rango, así como por un exceso de reiteración en las formas.

álex garber *** Músicos Álex Elías, voz, guitarra y teclado; David Pasku, guitarra; Nano Royo, bajo; David Marco, batería. Sábado, 3 de febrero de 2024. Sala Zeta, Zaragoza.

Por su parte, el zaragozano no solo posee un registro vocal mucho más amplio y melódico, sino que también maneja un variado catálogo de referencias sonoras, que van de The Smiths a los argentinos Soda Stéreo (de quienes recreó con estilo ‘De música ligera’), del pop mancuniano al northern soul, pasando por Depeche Mode: uno de los momentos álgidos de la velada fue una versión de ‘Enjoy the silence’ con Santi Rex y David Wilder como invitados. Y temas nuevos como ‘Vine a perderme del todo’, ‘Plástico eterno’, ‘Diván’ o ‘Pequeña gigante’ funcionan muy bien en vivo; ahora solo hace falta redondear el repertorio y ese imprescindible clic necesario para que prenda la chispa.