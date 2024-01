De 'La reina roja' a 'Ted': las series de las que se hablará en febrero

La adaptación de novelas superventas y de taquillazos cinematográficos a la pequeña pantalla marcan los estrenos de series del mes de febrero, aún lastrados en parte por la huelga de actores y guionistas de Hollywood que alteró el calendario habitual. En medio de las novedades, también cabe destacar el regreso de algunos éxitos en temporadas anteriores.

Es el caso de dos especialmente. Uno estadounidense, casi de culto, que vuelve a HBO nada menos que con su décimasegunda temporada que será además la última: se trata de 'Curb your enthusiasm' (día 5), la personal obra de Larry David que cuenta con una fiel legión de seguidores que han convertido a esta producción entre la realidad y la ficción en obra de culto. Rodada apenas sin guion, con altas dosis de improvisación, viene avalada por Globos de Oro y Emmys y por ser motor de innumerables memes en las redes sociales.

La otra serie de vuelta tiene sabor españolísimo: 'Machos Alfa', una de las grandes sorpresas de la temporada pasada que se colocó entre lo más visto de Netflix. En ella, los atribulados hombres protagonistas volverán a enfrentarse, entre el costumbrismo y la comedia ibérica, al feminismo de nuevo cuño que los descoloca, cada uno a su estilo (día 9 de febrero).

Otros dos regresos forman parte de la nómina de series europeas que las plataformas han ayudado a abrirse camino entre las preferencias seriéfilas. Una es 'Carmen Curlers' (día 6, en Filmin), producción sueca que fue concebida como miniserie sobre la historia real del inventor de un secador de pelo revolucionario. La otra es francesa, 'Ovnis', una comedia de ciencia ficción situada en la efervescente escena de los ufólogos de los 70 (el día 20, también en Filmin).

Ya en el capítulo de estrenos, todo apunta a que el del mes será español. Se trata de 'La reina roja', la adaptación televisiva del exitazo literario de la trilogía de Juan Gómez-Jurado protagonizada por Antonia Scott, propietaria de un coeficiente intelectual de 242, que pasará a formar parte de un proyecto policial secreto y experimental. Vicky Luengo será la encargada de dar vida a este ya muy popular personaje literario. La serie se estrena en el día extra de este año bisiesto: el 29 de febrero en Prime Video.

En el capítulo de películas que se hacen series, dos. Una es 'Ted', que llega en forma de precuela. El oso drogadicto y malhablado salido de la cabeza de Seth MacFarlane ('Padre de familia') viaja atrás en el tiempo hasta 1993. La serie encuentra el osito viviendo en su localidad natal y con su mejor amigo, un adolescente. Los cuatro primeros episodios se estrenarán el 22 de febrero en SkyShowtime y para ver el desenlace habrá que esperar a abril.

La otra adaptación televisiva de un taquillazo es 'Mr y Mrs Smith', el filme que, amén de lo cinematográfico, diera lugar al fenómeno Brangelina. Brad Pitt y Angelina Jolie, haciendo real parte de la trama, se enamoraron durante el rodaje de esta comedia de espías que en 2024 y en su versión capitular tendrá como protagonistas a Donald Glover y Francesca Sloane. Ellos serán los encargados de interpretar a los dos agentes secretos abocados a un matrimonio de conveniencia que, con el tiempo, dejará de serlo. Se estrena el 2 de febrero en Prime Video.

Para completar la agenda de estrenos, añadimos cuatro más. Uno sigue la estela de uno de los lanzamientos de este mes que termina, 'Cristóbal Balenciaga'. Al 'biopic' español sobre el modisto que acaba de lanzar Disney + se añade ahora 'New look' (Apple TV, 14 de febrero), en este caso centrado en uno de los grandes rivales del modisto vasco: Christian Dior. El título hace alusión al estilo revolucionario en su momento que le dio la fama y adelantó, de paso, algunos de los ejes creativos y empresariales que sustentan el actual negocio de la moda. Ben Mendelshon interpreta al 'couturier' francés en esta serie que da cuenta de su relación con otros compañeros, siempre entre la rivalidad y la amistad. Llega el día 14 a Apple TV.

Nada menos que Demi Moore, Chloe Sevigny, Calista Flockhart, Diane Lane, Naomie Watts y Molly Ringwald es el elenco de actrices protagonistas de 'Feud: Capote vs The Swans' (7 de febrero, HBO Max) que, basada en hechos reales y, a su vez, en un 'best seller' se detiene en la historia real de la relación del autor de 'A sangre fría' con una serie de mujeres influyentes a las que se apodó 'The Swans', los cisnes. Capote se introdujo en el hasta entonces vedado círculo de estas mujeres de la alta sociedad neoyorquina, para la que se convirtió en sus confidentes. Una condición que traicionaría después revelando parte de sus secretos en un libro.

Los fans de Ruth Wilson ('The affair') tienen una cita con ella en 'La mujer en la pared' Skyshowtime, 19 de febrero), un 'thriller' también basado en hechos reales sobre uno de los escándalos más sórdidos de la historia de Irlanda, las despiadadas instituciones conocidas como las Lavanderías de la Magdalena.

Para terminar, una comedia negrísima también situada en esa isla sobre una periodista en apuros especiliazada en obituarios. 'Obituary' se estrena el día 26 en AMC.