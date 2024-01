‘Pobres criaturas’: y la Bella se escapó del castillo

Pobres criaturas’ ganó el León de Oro en la última Mostra de Venecia, dos Globos de Oro -entre ellos el de mejor película en la cuestionable categoría de comedia o musical, algo que no es- y aspira a once Óscar, entre ellos, los de película y dirección. Además, algo difícil de lograr, ha obtenido el reconocimiento de casi toda la crítica.

‘Pobres criaturas’ **

Director: Yorgos Lanthimos. Guión: Tony McNamara, basado en la novela de Alasdair Gray. Intérpretes Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef.

Irlanda. 2023. 141 minutos. Irlanda. 2023. 141 minutos.

Vi el último trabajo de Yorgos Lanthimos hace varios días, y desde entonces he tratado de encontrarle a ‘Pobres criaturas’ grandes virtudes que justificaran su apabullante éxito. Me cuesta encontrarlas. Llevo mucho cine a las espaldas y sé cuándo una obra es imperfecta porque le sobran piezas al rompecabezas, se abusa del movimiento y el ritmo narrativo en un intento de compensar algunos desfases y el exceso de barroquismo no deja ver lo que hay detrás.

En esta historia sobre una joven bellísima que escapa con su amante del universo ideal que le ha creado quien la ‘reconstruyó, hay instantes hermosísimos, secuencias perfectas y escenas llenas de ternura y belleza. Ahí radica el mejor cine de esta película en la que el autor de ‘Canino’ o la estupenda ‘La favorita’ (con la gran Olivia Coldman y, también, Emma Stone), conduce al espectador hacia territorios fantásticos. Si hasta entonces hemos asistido a la evolución de la protagonista en el interior de esa mansión que acaba convirtiéndose para ella en una jaula dorada, una vez que escapa, Lanthimos nos hace acompañar al personaje por un periplo en el que la cuestión no es si hay un exceso de sexo de todos los colores, unido a la sobreactuación programada para el amante que encarna Mark Ruffalo, sino el derroche de feísmo, de escenas desagradables, puestas ahí por un Lanthimos que no sé si lo que pretende es provocar al espectador o satisfacer alguna necesidad vital. Menos mal que nos compensa la maravillosa Emma Stone, que brilla escena a escena a pesar del truculento recorrido al que se somete.