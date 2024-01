El DJ aragonés Andrés Campo, a la conquista de una de las mecas de la música techno

Andrés Campo (Huesca, 1985) está devorando un momento de plenitud profesional. Su carrera como DJ continúa en un imparable crecimiento. Su agenda está llena de compromisos nacionales e internacionales. La última incorporación a esta hoja de ruta para 2024 es uno de los más prestigiosos y populares festivales de la música techno.

Se trata del Awakenings Summer Festival, que se celebrará Hilvarenbeek (Países Bajos) del 5 al 7 de julio. En concreto, el oscense está programado para el sábado 6. "No os podéis imaginar la ilusión que me hace poder estar en esto", ha explicado en sus redes sociales.

No es para menos este entusiasmo. El evento holandés reunió a más de 80.000 personas en 2023 y para este año ha pergeñado un cartel con más de 125 artistas asignados en nueve escenarios. Entre otros, se hallan Richie Hawtin, 999999999, Ellen Allien, Adam Beyer, Umek... Entre la representación española se hallan también Paco Osuna, Óscar Mulero o Fatima Hajji.

Campo, que el año pasado fue el encargado de cerrar el Monegros Desert en el escenario principal, relata cuáles son sus sensaciones cuando se halla en plena sesión: "Es algo que es difícil de explicar. Me encanta hacer disfrutar a la gente, no hay mayor recompensa que saber que has cumplido con las expectativas de alguien que ha pagado una entrada y te ha ofrecido su tiempo de ocio. Es lo máximo".

Y lanza sus ambiciones para el futuro: Ojalá pueda seguir como estoy ya que creo estoy cumpliendo mi sueño. Hago lo que me apasiona, las cosas me van bien, tengo el cariño del público y conozco a gente genial por el camino. Me gustaría, eso sí, poder vivir en la montaña, en Huesca, es algo que echo de menos, pero claro, no tengo un aeropuerto a 20 minutos".