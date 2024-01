El guitarrista-torbellino

Érase un animal a una guitarra pegado, érase una guitarra de brasa viva... sirva la inspiración de Quevedo (el escritor, no el cantante) para definir sucintamente a Pat Beers, cabecilla de los californianos The Schizophonics, un auténtico bicho salvaje sobre el escenario, un bestiajo imparable ante cuyas frenéticas evoluciones uno se pregunta cómo es posible que todavía no se haya partido la crisma.

Porque el susodicho individuo se pasa todo el concierto dando saltos y cabriolas, girando sobre sí mismo, rebotando contra las paredes, tirándose por el suelo, realizando espagats, todo ello sin dejar de tocar la guitarra, convertido en un torbellino de electricidad desatada. No extraña, por tanto, que sus conciertos duren solo una hora: semejante concentrado de energía basta y sobra para dejar exhaustos tanto a músicos como al público.

The Schizophonics *** Componentes: Pat Beers, voz y guitarra; Lety Beers, batería y coros; Sarah Linton, bajo. Domingo, 28 de enero de 2024. La Lata de Bombillas, Zaragoza. Lleno.

En fin, que viendo la magra figura de Beers en escena parecen conjurarse los espíritus de Jimi Hendrix y James Brown más los molinetes de Pete Townsend; todo un espectáculo el tipo, algo así como aquel demonio de Tasmania de los dibujos animados pero empuñando una guitarra. Sus asilvestradas maneras se plasman igualmente en un sonido áspero, crudo y primitivo, que se inspira principalmente en el rock de alta energía de Stooges o MC5 y en el garaje-punk más abrupto.

Al inagotable Pat le acompañan su mujer, Lety Beers, muy contundente tras la batería, y Sarah Linton, pulsando un bajo bien cargadito de fuzz. Su fórmula sonora quizá no descubra mundos nuevos, pero la puesta en escena resulta tan abrasiva como impactante. La actuación en La Lata de Bombillas de la banda de San Diego supuso un explosivo colofón para un fin de semana rebosante de rock de categoría en la cartelera zaragozana; como cantaban allá por los años 80 los Intrusos, fin de semana total, lunes de peluquería. O de roscón, en este caso.