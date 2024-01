¿Por qué el Cid era ‘el Campeador’? Los testimonios escritos más antiguos del apodo se remontan a su carta de dotación a la catedral de Valencia de 1098 y la posterior ampliación que hizo su viuda tres años más tarde. En ellos se lee la palabra ‘Campidoctor’, campeador. La explicación más difundida hasta ahora apuntaba a que había recibido este sobrenombre por su maestría en los campos de batalla, de los que siempre salió victorioso.

Pero una investigación de dos historiadores, Alberto Montaner y Roberto Delgado, ha logrado establecer el porqué de su apodo. Y la razón es bien distinta. El Cid representó al rey Alfonso VI en uno de esos ‘juicios de Dios’ tan populares hoy gracias a las películas, pero reales y documentados históricamente. Y ganó el combate. Esos juicios, conocidos también como ordalías (término muy posterior y de origen anglosajón) se denominaban en aquella época en la Península Ibérica ‘campeaturas’, como ha podido atestiguarse gracias a un documento que se conserva en el monasterio de San Millán de la Cogolla.

"En sus trabajos de investigación, el historiador Roberto Delgado reparó en un documento del ‘Becerro Galicano’ que se conserva en ese monasterio -relata el aragonés Alberto Montaner, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza-. Ese documento hace referencia a un pleito de 1097 entre los vecinos de las localidades de Tobía y Matute frente a los de Coja por un problema de acceso a los pastos. Un representante de cada parte se presentó ante el conde de Nájera, García Ordóñez, y declaró bajo juramento. Como no había manera de saber cuál de las dos versiones era la real, el pleito se dirimió recurriendo a una figura legal poco frecuente, a la que el documento llama ‘campeatura’ y por la cual se celebraba un combate entre representantes de ambos bandos. En aquella ocasión ganó el que peleaba en nombre de Coja (hoy Villaverde de Rioja)".

El ‘Becerro Galicano’ (galicano es por estar escrito en la letra carolina o francesa popular en España a partir de finales del siglo XII) es un volumen que reúne copias de documentos que se consideraban importantes y que, al estar encuadernados, se conservaban mejor y resultaba más difícil que se perdieran. El documento que estudiaba Delgado no tenía nada que ver con el Cid, pero le llamó la atención la palabra ‘campeatura’ y se puso en contacto con Montaner, el mayor especialista en la figura del Cid.

"No hay muchos testimonios históricos de las ‘campeaturas’ en la corona castellanoleonesa, pero en Cataluña hay varios, entre ellos unos seis fechados entre los años 1070 y 1076, que corresponden aproximadamente a la época en la que el Cid recibió su sobrenombre -añade Alberto Montaner-. Así que en aquel momento sí constituían una posible solución cuando los pleitos llegaban a un punto muerto. Se recurría de este modo a ciertas pruebas trascendentes en las que se entendía que había una justicia cósmica, o divina, que emitía su juicio. Pruebas en las que se consideraba que Dios no podía permitir que se castigara gratuitamente a un inocente. Este procedimiento hoy nos deja perplejos: nadie cree que la inocencia o culpabilidad de un acusado se pueda dirimir con la prueba del caldero o del hierro candente y esperando a ver, días después, si las heridas cicatrizan o no. Pero hay que ponerse en la mentalidad de la época, estaban convencidos de que funcionaba".

Inocente o culpable

En las ‘campeaturas’, cada bando en litigio elegía a un combatiente que le representara. Se sabe muy poco de su reglamentación aunque "en algunos fueros se habla de combate con escudo y bastón. Cuando intervenían nobles no está claro si combatían con esas armas o con las suyas propias, las de verdad. Pero parece que eran duelos que no necesariamente acababan con la muerte de uno de los dos contendientes. El escudo seguramente era una rodela pequeña y el bastón una vara de madera, ambos de idéntico grosor y longitud. Se procuraba que los dos combatientes fueran parejos en edad, físico y experiencia bélica".

Pese a sus intuiciones, Montaner y Delgado tenían que ligar la biografía del Cid con la ‘campeatura’. Y la segunda clave de su investigación la dio el ‘Carmen Campidoctoris’, un poema medieval del siglo XII inspirado por la figura del Cid, en el que se dice que obtuvo el apodo "luchando en una lid singular".

¿Y cuál pudo ser ese combate? Todo apunta en una dirección: el duelo que libró Rodrigo Díaz de Vivar para dirimir la propiedad del castillo riojano de Pazuengos, que Alfonso VI se disputaba con el gobernador navarro Jimeno Garcés (en el siglo XI buena parte de La Rioja pertenecía a la corona navarra). ¿Cuándo se produjo? Los especialistas han barajado dos posibilidades, aunque se decantan por una de ellas.

"Hay dos momentos posibles, aunque creemos que fue en 1074, año en que el rey Alfonso VI llegó al monasterio de San Millán de la Cogolla con toda su corte para confirmar los privilegios que sus antepasados le habían otorgado al monasterio y concediéndole derecho de pastos en todo su reino. Es la fecha por la que nos inclinamos, aunque no se puede descartar por completo otra posibilidad, el año 1076, cuando Sancho IV murió asesinado y Ramiro I entró en Navarra y Alfonso VI en La Rioja. En ambos momentos era un Cid joven, menor de 30 años, que ya se había distinguido en las guerras fratricidas entre Castilla y León, cuando el rey Sancho II intentó reunificar el reino. Se había destacado tanto que hay fuentes que lo mencionan como alférez, algo parecido a jefe de la guardia real", concluye Montaner.

El testimonio original

El documento que hace referencia a la 'campeatura' (en el óvalo) en el 'Becerro Galicano' de San Millán de la Cogolla Consorcio Camino del Cid

El ‘Becerro Galicano’ de San Millán de la Cogolla es una de las fuentes historiográficas más importantes de la Edad Media. El volumen tiene 246 folios, en letra carolina, y los especialistas creen que se escribió en los últimos seis años del siglo XII, a cargo de un único amanuense. La documentación comprende un periodo de más de cuatro siglos (759-1194). Uno de esos documentos (en la foto) es el que hace referencia a la ‘campeatura’ (en el óvalo).