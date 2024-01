Ken vs Barbie: una rivalidad de película que llega a la vida real

Barbie es el taquillazo del año (1.300 millones de euros de recaudación) por encima de su principal rival en esta liza, 'Oppenheimer' (718), que se estrenó el mismo día en una guerra no declarada por la audiencia. A este asalto a la taquilla se le puso hasta nombre 'Barbenheimer'. Una rivalidad que ha excedido el terreno económico para llegar al cultural y que ha vuelto a aflorar estos días. Resulta que Margot Robbie (productora y protagonista de 'Barbie') y su directora, Greta Gerwig, han quedado fuera de la carrera por los Óscar. No ha sido el caso de Ken (interpretado por Ryan Gosling), que aspira al Óscar al Mejor Actor.

Más allá de los caprichos de los académicos la cosa tiene su miga, porque vendría a rubricar la tesis misma del filme: el ninguneo sistemático y secular de las mujeres fruto del sistema patriarcal. El filme en total acumula ocho nominaciones, entre ellas las de Mejor Película, lo que, en las reglas no escritas de estos galardones, hace aún más llamativa la ausencia de las dos mujeres que idearon el filme.

Es 'Barbie' una fábula feminista para todos los públicos que hace valer la pedagógica y gráfica herramienta del "mundo al revés". Gerwig y Robbie muestran un país imaginario, Barbieland, en el que las mujeres (las Barbies) son el centro. Ellos, los Kens, tienen un papel subsidiario. Algo así como un Zamarramala teñido de rosa. "Barbie tiene un gran día todos los días, pero Ken sólo tiene un gran día si Barbie le mira", se dice en el filme.

Greta Gerwig se convirtió en la primera directora en generar más de 1 billón de dólares en taquilla, genero un fenómeno mundial con Barbie y co-escribió un guión maravilloso. Ni así está nominada.



Un robo. Robo, dije.



Y si están en desacuerdo: respeto su opinión equivocada. — Mariana Limón Rugerio (@marianaliru) January 23, 2024

Facturada como puro entretenimiento, pura comedia, abiertamente caricaturesca, 'Barbie' ha recibido también 'fuego amigo' feminista por parte de las que que ven un mensaje demasiado ramplón.

También recibe peros en lo estrictamente cinematográfico, sobre todo por parte de los que la consideran sobrevalorada, a lo que se añade la larga historia de refracción entre los Óscar y la comedia.

La clave de lo que en otros casos hubiera pasado como una anécdota más es que el 'olvido' se erige como un perfecto epílogo del filme. Es difícil no estar de acuerdo en que, sean cuales sean los motivos para esta decisión de los académicos de Hollywood, ilustra de manera palmaria la trama de la película. Barbie no solo no aspirará al Óscar. Lo hará Ken.

De hecho, algunos diálogos de la película parecen una premonición: "Es literalmente imposible ser mujer (...), como si tuviéramos que ser siempre extraordinarias, de algún modo siempre lo estamos haciendo mal", dice el personaje de Gloria al que da vida America Ferrara, por cierto, nominada. "Quiero ser la que imagine, no la idea", dice Barbie. Y Ken: "Soy un hombre sin poder, ¿eso me convierte en mujer?".

Metacine

Si bien la historia de los Óscar está plagada de injusticias históricas y 'Barbie' no cuenta con el aplauso unánime de la crítica, en esta ocasión, a la regla no escrita de que el premio al Mejor Película suele llevar aparejado el de Mejor Actriz y/o Actor y Mejor director/a se le añade el componente metacinematográfico. Eso tan manido de que la realidad supera la ficción. Más bien en este caso, la ilustra.

La polémica, por qué no decirlo, ha abundado asimismo en la campaña de marketing de 'Barbie', ya desde sus inicios una de las más potentes y globales que se recuerdan. 'Barbie' es de esa películas que se convierten en fenómeno y a ese nivel se ha situado también la reacción ante la ausencia de Robbie y Gerwig en la lista de nominados.

No nom for Greta Gerwig? Can that actually be true? — Stephen King (@StephenKing) January 23, 2024

Las redes sociales han sido uno de los principales escenarios donde se ha escenificado el estupor. Entre los que se han pronunciado por esta vía está por ejemplo el escritor Stephen King: "¿Ninguna nominación para Gretra Gerwig? ¿Puede ser esto verdad?", escribió en X.

Lejos de honrarle, el 'olvido' de los Óscar también ha puesto en el disparadero a su pesar al propio Ryan Gosling. El actor ha vuelto estos días a Barbieland para romper una lanza a favor de las muñecas.

“Decir que estoy decepcionado por el hecho de que ellas no estén nominadas en sus respectivas categorías sería decir poco. "No hay Ken sin Barbie, y no existiría la película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie... no habría sido posible el reconocimiento de nadie sin su talento, determinación y genio", publicó Ryan Gosling en un comunicado.

En los 95 años de historia de los Premios Óscar solo siete mujeres han sido nominadas a mejor dirección. De ellas, tres han ganado la estatuilla. La primera nominada fue la italiana Lina Wertmüller en 1977. Tuvieron que pasar casi 20 años hasta que otra mujer aspirara a una estatuilla. Fue Jane Campion, quien finalmente lo obtuvo en 2023 por 'El poder del perro'. La primera en llevarse un Óscar a casa fue Kathryn Bigelow por 'En tierra hostil'. El Óscar solo ha caído en manos femeninas una vez más. En las de, Chloé Zhao en 2021.