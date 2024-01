'Faro': duelo en el lugar especial

En el proceso de asumir y digerir la pérdida, el cambio de aires aparece como una opción para intentar reponerse por dentro. ‘Faro’ enmarca la circunstancia en el sitio que se impregna de emociones negativas y manifiesta la intensidad con la que se sufren, aquí el viejo faro al que se trasladan un padre y su hija porque era el lugar especial de la madre fallecida. El drama y los leves apuntes de terror, ambos expuestos desde el sentir adolescente, construyen una película que nunca consigue transmitir lo que canalizan por sí mismos sus elementos, lo que genera el habitual choque entre lo evocado sobre el papel y lo realmente materializado. La directora Ángeles Hernández exhibe ganas por contar la historia y vestirla para incentivar el interés, pero su tratamiento se antoja pobre y, sobre todo, obvio. Los toques visuales introducidos como aliciente acaban siendo espejo de las limitaciones formales, expresivas y narrativas.

'Faro' ** Dirección: Ángeles Hernández. Guión: David Matamoros, Ángeles Hernández, José Pérez y Álvaro Urtizberea. Intérpretes: Hugo Silva, Zoé Arnao, Sergio Castellanos e Irene Montalà. Drama y terror, 99 minutos. España, 2023

La obra no comienza bien como resaltan esas vacaciones familiares felices en las que se palpa que va a producirse la fatalidad. La muerte accidental desprende un carácter postizo del que ya no escapa el relato. No obstante, el inicio sí acierta al mostrar de manera resumida y gráfica que la deriva autodestructiva de la hija precipita la decisión de irse al faro. El desarrollo describe el trauma de la menor y las visiones que la asaltan así como el dolor del padre, su preocupación y la brecha entre ellos. Las correctas interpretaciones de Zoé Arnao y de Hugo Silva no impiden que la dinámica se torne muy repetitiva. En medio de los sustos flojos y de la evidencia de que Hernández se apoya en exceso en la música para las escenas dramáticas, el filme empeora por el camino que toma respecto a las subtramas relativas al joven del pueblo que al principio se convierte en un asidero para la chica y a su delicada situación en casa. El viraje termina subrayando más los vacíos del guión.