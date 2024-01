‘El correo’: Calparsoro, ritmo y frenesí

Cada vez que se anuncia una nueva película de Daniel Calparsoro me animo pensando que voy a recuperar a aquel joven cineasta que me encandiló con ‘Salto al vacío’, aquel filme suyo en el que había violencia y ritmo, sí, pero también mucho sentimiento, rabia, pulsiones humanas. Luego, su obra ha ido sufriendo altibajos y solo ‘Cien años de perdón’, que me pareció estupenda, y ‘Todos los nombres de Dios’ han permitido que me reconciliara con su trabajo. Hasta que, con ‘El correo’, compruebo que su pasión por el ritmo desenfrenado y el frenesí que impone en la creación de escenas y secuencias, le hacen olvidarse por momentos del argumento y, sobre todo, de hacer un retrato necesariamente más profundo de sus personajes. Que con pinceladas no se crea un protagonista, a no ser que solo se pretenda ir a lo obvio, a echar mano de lo ya conocido y los tópicos, sin crear un cuerpo narrativo propio que dé identidad también propia a la película.

‘El correo’ ** Director: Daniel Calparsoro. Guión: Patxi Amezcua y Alejo Flah. Intérpretes: Arón Piper, María Pedraza, Luis Tosar, Luis Zahera. España. 2024. 101 minutos.

‘El correo’ se sitúa en los comienzos de los años 2000 y su protagonista es un joven de Vallecas que trabaja como aparcacoches en un local de lujo. Eso le permite descubrir en vivo y en directo lo bien que viven los ricos y lo fácil que puede resultar ganar dinero ilícitamente. Como es espabilado, no tarda en ganarse el sueldo extra estupendamente. A partir de este inicio, del personaje central, interpretado por Arón Piper, se nos ofrecen ráfagas de sus muchas actividades, delictivas, sexuales, de fiestorros, de pasotes, de gastos, de viajes a gran velocidad por Europa…, tal es el ritmo frenético al que se le somete y se nos somete a los espectadores, por lo que es evidente que ‘El correo’ la disfrutarán y mucho los amantes de la acción, el frenesí y el jolgorio. Para mi, lo mejor, la presencia de esos dos grandes actores que son Luis Tosar y Luis Zahera, que no intervienen mucho pero que, cuando lo hacen, engrandecen una película a la que le faltan sorpresas y le sobran excesos.