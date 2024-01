‘Camino al zoo’, drama puro y duro pero con pinceladas de comedia, en el Teatro Principal

"Estoy convencido de que ‘Camino al zoo’ tiene mucho que mostrar, remover, agitar, romper y, ¿por qué no? volver a colocar frente al espectador ese espejo que marca nuestra propia existencia que, aunque no siempre nos devuelve una imagen bondadosa, es imprescindible para seguir adelante". Así presenta el director teatral Juan Carlos Rubio su versión de la obra ‘Camino al zoo’, del norteamericano Edward Albee, que llega este fin de semana al Teatro Principal de Zaragoza. Hoy, mañana y pasado la función será a las 20.00, y el domingo a las 19.00. Las entradas cuestan entre 5 y 25 euros.

Originalmente titulado ‘Peter & Jerry, At Home the Zoo (Camino al zoo)’, el espectáculo combina la clásica obra teatral corta de Edward Albee ‘The Zoo Story’, escrita en 1959, con su precuela, ‘Homelife’, de 2004. Juntas, estas dos obras cortas forman una historia completa en torno a tres personajes: Peter, su protagonista, un ejecutivo editorial; Ana, su esposa; y Jerry, un extraño que Peter conoce en el parque. La obra comienza con ‘Homelife’ y ofrece una mirada reveladora al inestable matrimonio de Peter y Ann con sus brutales intentos de comunicarse y la soledad que mantienen dentro de sus vidas compartidas. La tensión aumenta conforme se desarrolla la acción, dentro ya de ‘The Zoo Story’. Mientras lee en un banco de Central Park, un extraño se acerca a Peter y declara que ha "estado en el zoológico". El hombre, Jerry, comienza a contar una historia tras otra, profundizando en la vida de Peter e intentando usurpar, sin duda, su propio lugar en ese banco, en ese parque.

"Desde el comienzo de mi carrera como director, soñé con enfrentarme a un texto de Edward Albee, uno de los grandes genios de la literatura dramática norteamericana –ha asegurado Juan Carlos Rubio–. ‘¿Quién teme a Virginia Woolf?’, ‘Tres mujeres altas’ o ‘La cabra’ (por solo nombrar algunas), son joyas que diseccionan la condición humana de una manera estremecedora. Mención aparte merece ‘Historia del zoo’, su primera obra maestra. Devoré luego ‘Homelife’ y descubrí un material fabuloso que aúna todo lo que me deslumbra de Edward Albee: diálogos brillantes, aguda descripción de personajes, mucho dolor, violencia, rabia e incomunicación y un sofisticado tono del teatro del absurdo que me conecta irremediablemente con los tiempos que vivimos.

La obra está interpretada por Fernando Tejero, Dani Muriel y Mabel del Pozo. "Necesitaba unos actores extraordinarios para interpretar a unos protagonistas no menos extraordinarios –ha añadido Rubio–. Fernando Tejero es capaz de dotar de humanidad y de una asombrosa fragilidad a cualquier personaje que aborde. Es un intérprete super dotado, tanto para la comedia como para el drama. Y esa es una cualidad reservada solo a los más grandes. A continuación pensé inmediatamente en mi querido Dani Muriel. He tenido la inmensa fortuna de dirigirle en varias ocasiones y no me deja de sorprender su inmenso talento y versatilidad". Para el papel femenino eligió a Mabel del Pozo, "una actriz portentosa y carismática". "De la mano de ellos tres he podido afrontar una obra tan compleja y fascinante como esta". La obra se estrenó el 12 de octubre pasado en Córdoba.