Mel Brooks y Angela Bassett reciben sus Oscar honoríficos

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha entregado sus Oscar honoríficos este martes 9 de enero en el Ray Dolby Ballroom. Los premiados han sido la actriz y productora Angela Bassett; el director, guionista y actor Mel Brooks y la montadora Carol Littleton. En la ceremonia, también conocida como los Governor Awards, se incluye el Premio Humanitario Jean Hersholt, este año otorgado a Michelle Satter, del Instituto Sundance.

Los cuatro galardonados ya habían sido anunciados en junio de 2023 y la gala iba a celebrarse en principio el 18 de noviembre del mismo año, pero tuvo que ser aplazada debido a las huelgas de Hollywood. La presidenta de la Academia, Janet Yang, en un comunicado de junio recogido por Europa Press, recordó la razón de ser de los premios, con lo que la institución honra "los logros de toda una vida, contribuciones excepcionales al estado de las artes y las ciencias cinematográficas o un destacado servicio a la Academia".

En su larga carrera, Brooks ha sido responsable de títulos como 'Sillas de montar calientes', 'El jovencito Frankenstein', 'Las locas, locas aventuras de Robin Hood', 'El misterio de las 12 sillas', 'La loca historia de las galaxias', 'Drácula, un muerto muy contento y feliz' o 'Qué asco de vida'. Matthew Broderick, que protagonizó el musical de Broadway basado en 'Los productores', presentó a Brooks en la ceremonia como "un genio de la comedia y una leyenda incomparable", según recoge USA Today.

Precisamente 'Los productores' fue la película que le valió al director un Oscar por mejor guion original, hace 55 años. "No lo venderé. Lo juro", prometió Brooks al recoger su Oscar honorífico, tras bromear con que era lo que había hecho con el que ganara en 1969. "Cuando tus compañeros aprecian tu trabajo y te rinden homenaje con esta estatuilla dorada, significa mucho, de verdad", agradeció en un tono más serio.

En cuanto a Bassett, entre sus créditos cinematográficos y televisivos destacan títulos como 'Los chicos del barrio', 'Malcolm X', 'Esperando un respiro', 'Passion fish' ('Peces de pasión'), 'Días extraños', 'The Jacksons: Un sueño americano', 'La historia de Rosa Parks' o 'American Horror Story'. Sin embargo, los papeles que le valieron una nominación en los Oscar fueron el de Tina Turner en 'Tina' ('What's Love Got to Do with It') y la reina Ramonda en 'Black Panther: Wakanda Forever'.

"A mis compañeras actrices negras"

"Este no es un premio más. Es un testimonio de mi legado. Este trofeo representa mis contribuciones al cine, todo lo que he dado con mi mente, cuerpo y espíritu como actriz y sí, como mujer negra", declaró Bassett al recoger el galardón.

"A mis compañeras actrices negras, llenad vuestros corazones de valor y fuerza porque, independientemente de lo que penséis, veáis o sintáis, vuestras contribuciones importan", proclamó, según apunta The Guardian. La intérprete recordó también a pioneras que la precedieron como Hattie McDaniel, la primera persona negra en ganar un Oscar.

Por otro lado, Littleton ha sido directora de la Sección de Editores Cinematográficos de la Academia, presidenta y vicepresidenta del Gremio de Editores Cinematográficos y miembro de la Junta Directiva de American Cinema Editors. En 1982 la editora fue nominada al Oscar al mejor montaje por su trabajo en 'E.T. El Extraterrestre'. "Acepto esto por todos los editores que se afanan en la oscuridad de una sala de edición", manifestó al recoger el premio honorífico.

Satter, la galardonada con el Premio Humanitario, es la directora senior fundadora de los Programas para Artistas del Instituto Sundance, centrados en el impacto cultural del apoyo a los narradores independientes. Los directores Ryan Coogler y Chloé Zhao agradecieron en la gala el papel que los Programas de Sundance habían jugado en sus propias carreras.

Los Governors Awards se han celebrado a poco de que se den a conocer los nominados a los Oscars, el próximo 23 de enero. La ceremonia de los 96.ª Premios de la Academia tendrá lugar el 10 de marzo.