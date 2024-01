El artista que trató a Mandela, a los Parker Bowles y halló su refugio en Sos

Luis Morea nació en Sos del Rey Católico hace 61 años. Es pintor y escultor; reparte su tiempo entre la localidad en la que vio la primera luz y la ciudad en la que creció, Pamplona. Trabaja entre el taller que tiene en las Cinco Villas y el que ha habilitado en Huarte, a siete kilómetros del casco urbano pamplonés, y el próximo 29 de febrero participa en una muestra colectiva en el Palacio del Condestable, en la calle Mayor de la capital navarra.

"Nací en Sos, pero nos mudamos a Pamplona cuando yo tenía un año. Volví en 1997, a casa de mi abuelo:durante años había vivido allá doña Eloísa, una poeta muy interesante, y me instalé en 2008. Me encanta Sos: tiene un punto bohemio que comparte con sus residentes y visitantes, porque suele ser turismo en busca de arte y admiración del patrimonio. Allí tengo la soledad y paz que necesito para trabajar. Es –sonríe– la sede de mi laboratorio de investigación".

Morea ha expuesto en México DF, Argentina, Palma de Mallorca, Barcelona, la Ciudadela de Pamplona o el palacio de Sástago en Zaragoza. Tiene obras en colecciones de Estados Unidos, Japón, Francia, Israel, Suecia o Venezuela.

Humanismo y comunicación

El artista cincovillés centra sus esfuerzos en una investigación de corte humanístico. "Mi trabajo se relaciona directamente y en diversas maneras con la comunicación, la afectividad, el espacio entre tú y yo. Después de 30 años analizando el comportamiento humano y buscando inspiración en él, siguen surgiendo preguntas, y creo que es justamente eso lo que nos hace avanzar en el aspecto social. El ser humano está catalogado como racional, pero tengo algunas dudas al respecto de si ese adjetivo nos califica correctamente".

Tres muestras de la creatividad de Luis Morea. H. A.

Morea define su método de trabajo como ‘automatismo psíquico’: una especie de abstracción de su entorno que da paso al manantial creativo. "Me someto a un proceso de concentración intenso, dejo a un lado los problemas cotidianos y espero a ver qué sale. Dejo que hable el espíritu y brote la energía que se proyecta en esa situación. Me cargo de dudas, le doy una vuelta al cuadro, busco soluciones y voy llegando a las conclusiones que necesito. Es algo así como engrasar el cerebro; de hecho, aplico esa disciplina a la vida misma. Se trata de un ejercicio muy recomendable y me gustaría que se trabajase en ello desde la primaria".

Portada para el grupo Luna

Luis Morea tuvo en el músico navarro Josetxo Ezponda (líder de Los Bichos, que falleció en 2013) a un gran amigo. Su banda marcó a toda una generación en Pamplona, y Ezponda trascendió su calado musical para convertirse en un icono de la vanguardia, aunque alejado de los modismos centralistas de la modernidad. "Éramos muy cercanos. Fue alguien adelantado a su tiempo, incomprendido, aunque últimamente hay más ojos puestos en su legado, en todo lo que hizo".

Portada del disco de Luna 'Outdoor miner', hecha por Morea. H. A.

Morea recuerda un momento clave de la relación profesional que mantuvo con Ezponda. "Le hice la portada para un disco en 1996, pero recibí la llamada de Radiation Records diciéndome que Dean Wareham, de Luna, quería una para el disco ‘Outdoor miner’, y Josetxo accedió a que les cediera la suya: eran tiempos duros en lo monetario. Con Wareham nos conocimos en Benicassim, en el festival, acabé trabajando allá de fotógrafo, también vi a los Blur. La portada obtuvo un premio de prestigio en Francia: es la única europea en la carrera de Luna". Los estadounidenses, de larga carrera, volvieron a tocar en Zaragoza hace tres meses, en Las Armas.

Al futuro, Morea solo le pide energía, seguir trabajando y mantener las condiciones creadas para hacerlo a gusto. "Creo que Sos me da lo que necesito, estoy muy bien. Incluso me dio la piedra para una escultura monumental que está en el pueblo zaragozano de Novallas, al lado de Tudela. Es un homenaje a la Madre Tierra".

Encuentros ilustres y catarsis africana

Algunos de los clientes de Morea son especialmente llamativos: es el caso de la familia de Camilla Parker Bowles, actual reina de Inglaterra. "Tienen una escultura de aluminio mía, una maternidad". Sin embargo, el intervalo vital que más ha marcado al artista de Sos está en los dos años que pasó en el Congo entre 1990 y 1991. "Allí conocí brevemente a Nelson Mandela, no hacía mucho de su liberación. Lo que más recuerdo es la actitud de la gente, sus sonrisas, cómo disfrutaban de la vida y de lo poco que tenían, de compartirlo todo. Eso marcó mi modo de pensar, de hecho, empezando por mis trabajos a partir de materiales reciclados, que he ido alternando con el uso de la piedra, la madera o el hierro".

Morea remata aludiendo a la casta de la que viene el galgo. "El tema de la pintura me viene de familia, mi madre pintaba. También le debo mucho a Oteiza y, sobre todo, a Patxi Buldain, por su voluntad rupturista de la tradición figurativa y y paisajista, que me transmitió".