Los mejores conciertos en la salas de Zaragoza y Huesca en 2024: de Sidonie a Coque Malla

Tras cerrar el ejercicio de 2023 con una recuperación de la actividad -1.200 conciertos y más de 120.000 espectadores-, las salas aragonesas afrontan 2024 con la intención de profundizar en esa senda de crecimiento. Se han convertido en un escaparate tanto para las bandas nacionales como para las propuestas de la Comunidad, con algunas incursiones internacionales.

"Cerramos 2023 con satisfacción y optimismo porque estamos por encima de los datos de 2019. Los retos que nos marcamos ahora son consolidar lo conseguido, mejorar en la comunicación y en el reconocimiento social e institucional, avanzar en la igualdad de género y la sostenibilidad y agilizar y dinamizar nuestras relaciones con las administraciones", sintetiza Javier Benito, propietario de la Lata de Bombillas y presidente de Aragón en Vivo, la asociación que aglutina al 95% de las salas de la región.

El Rock & Blues

Como es habitual, el Rock & Blues se caracteriza por pergeñar la programación más extensa. Arrancará este sábado con el estadounidense Mitch Polzak y repetirá ciclos como ‘Conciertos enormes en petit comité’: Los Drunken Cowboys (17 de febrero), La Perra Blanco (23 de febrero), The Limboos (6 de abril) y Eli Paperboy Reed (11 de abril). Otra de sus apuestas, el XXX Bourbon Festival, alcanzará su 8ª edición cargado de propuestas ‘Made in USA’: Israel Nash (24 de febrero), Shawn James (8 de marzo en las Armas), Ted Russell Kamp (12 de abril), Nat Simons (4 de mayo), Robert Jon & the Wreck (27 de junio en las Armas)... Hay que añadirle las ‘Noches de flamenco’, las veladas de jazz, visitas ilustres como la de los suecos Diamond Dogs (24 de mayo) y otras citas de folk, ska, pop o blues.

Aniversario en Las Armas

El Centro Musical Las Armas celebrará el primer aniversario de su nueva etapa con Santero y Los Muchachos (19 de enero), Marwán (20 de enero), Pedro Botero (26 de enero), los mexicanos Austin TV (1 de febrero), Rojuu (17 de febrero), Mafalda (23 de febrero), Ciudad Jara (24 de febrero), la franco-chilena Ana Tijoux (10 de marzo), Marc Seguí (3 de mayo)...

Nuevas tendencias en la López

La sala López, siempre atenta a las propuestas más actuales y a los sonidos urbanos, acredita un amplio arsenal: Grind (12 de enero), Raul Clyde (19 de enero), Veintiuno (26 de enero), Soge Culebra y R de Rumba (27 de enero), Paula Koops (8 de febrero), Arizona Baby (10 de febrero), Aiko el Grupo (15 de febrero), Niña Polaca (16 de febrero), El Chojín (24 de febrero), Ben Yart (22 de marzo)...

Grandes nombres en la Oasis

La Oasis volverá a ser un imán para relevantes nombres de la escena nacional: Angelus Apatrida (20 de enero), Ramoncín (27 de enero), Rayden (3 de febrero), Morgan (9 de febrero), Elyella (17 de febrero), Sidonie (24 de febrero), Quique González (8 de marzo), Jarabe de Palo (23 de marzo), el Langui (6 de abril), Albert Pla (3 de mayo), Siloé (16 de noviembre)...

La Lata cumple un cuarto de siglo

La Lata de Bombillas tendrá un comienzo de año atípico, con solo un concierto en enero, Alexanderplatz (día 19). En febrero, tras unas obras en la fachada, la acción se retomará con Luis Brea (3), Señor Mostaza y Unsalto. El 7 de marzo desembarcarán los franceses Exsonvaldes y para más adelante está cerrada la presencia de Maren, Mourn, Morning Drivers, Medalla, Madbel, Los Invaders, Carrera Blanca, Jollie Holand, Daiistar, La Sècuritè, The Silly Walks... En septiembre el local celebrará su 25º aniversario con una programación especial.

Rock y 'garage' en la Casa del Loco y la Zeta

La Casa del Loco pisará fuerte con Barrence Whitfield y The Woggles con Graham Day (26 de enero), El último ke zierre (3 de febrero), Joe Crepúsculo (2 de marzo), Willie Nile (21 de marzo), Jim Jones All Stars (27 de marzo)y Elliott Murphy (20 de abril).

Más madera en la sala Zeta con Fogbound (27 de enero), Speedways (1 de febrero), Los Torontos (15 de febrero), The Whiffs (2 de mayo)... En el coqueto Corazón Verde de Torrero, Amankay este viernes y Flecha y Corleone & Cossío (20 de enero). En Moliner 7, Paula Serrano (13 de enero), Sigilosa Baby (14 de enero) o Kiko Bullón (28 de enero). Por la Creedence desfilarán Lazy Chai (13 de enero), Scott Yoder (16 de enero), Desert Smoke (22 de febrero)...

El Teatro de las Esquinas, un escenario cada vez más habitual para los conciertos, contará con Coque Malla (13 de enero), Los Zigarros (26 de enero), Soziedad Alkoholika (9 de febrero), Revólver (24 de mayo)...

Finalmente, el Veintiuno de Huesca, un ejemplo de audacia, acogerá a Sidonie (11 de enero), Marwán (21 de enero), Delafé (17 de febrero), Sexy Zebras (2 de marzo), Mujeres (13 de abril)...