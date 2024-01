'Yo capitán’: el duro viaje del inmigrante

Matteo Garrone alcanzó el éxito en 2008 cuando adaptó al cine el libro de Roberto Saviano ‘Gomorra’, estupenda película, realista y narrada con el profundo desgarro con el que la escribió el autor de la novela. Tras ‘Gomorra, por la que ganó en Venecia el León de Plata al mejor director, Garrone hizo una nueva versión de ‘Pinocho’ y estrenó ‘Dogman’, otro filme de línea dura. El cineasta italiano regresa hoy a la cartelera con ‘Yo capitán’, un retrato de la inmigración contado desde la experiencia dramática de dos adolescentes senegaleses.

Matteo Garrone se muestra esta vez decidido a ofrecer una historia de hoy pero a hacerlo con suavidad, obviando las situaciones más dolorosas -que ya todos conocemos porque las vemos a diario en los telediarios- con el objetivo, pienso yo, que de esa manera su película llegue más fácilmente al público que no desea más dramas reales cuando acude al cine. Todo comienza en Dakar (Senegal), cuando dos chavales de poco más de dieciséis años ahorran dinero para emigrar a Europa. Europa, ese sueño que a tantos cuesta la vida. A partir de ahí, el filme se va estructurando en torno a las distintas etapas de un viaje en el que siempre están a merced de quienes saben sacar buen provecho de la desgracia ajena.

Es evidente que ‘Yo capitán’ no es la gran obra cinematográfica que se podría esperar de Garrone, y que si echamos la vista atrás encontramos títulos magníficos que han abordado el problema de la inmigración. En mi caso, entre otros, no he podido olvidar ni ‘In this world’, de Michael Winterbottom, ni ‘Lamérica’, de Gianni Amelio. Seguro que más de un espectador dirá que lo que cuenta ‘Yo capitán’ ya lo sabemos y hemos visto imágenes similares. Cierto, pero eso no le resta mérito, ni mucho menos, ni tampoco interés. Una película así, en las actuales circunstancias tiene más que justificada su presencia en las salas. Es más, yo diría que es necesaria, para no olvidar nunca que ese drama lo tenemos a nuestras puertas.