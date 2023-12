El cableado de la fibra óptica en Uncastillo afea calles y edificios y genera polémica

Algo tan aparentemente banal como el cableado de fibra óptica ha suscitado una gran polémica política en Uncastillo, localidad de las Cinco Villas de enorme valor patrimonial. La instalación de la fibra óptica comenzó en marzo y, según ha ido avanzando, ha suscitado las quejas de los vecinos ante el alto número de arcos y fachadas afectados por cables y cajas. El pasado 15 de diciembre el tema se vio en el pleno municipal, la secretaria aseguró que los trabajos se estaban haciendo sin haberse concedido licencia y el río se desbordó. Para Lola Pemán, concejal del PP, "esto es un atentado contra nuestro patrimonio y no se ha hecho nada por evitarlo cuando, además, hay mucha gente a la que no le llega internet. Las iglesias no se han visto afectadas por los trabajos, pero sí rincones típicos del pueblo, como arcos y plazas".

El portavoz popular, Pedro Baranda, ha solicitado que la arquitecta municipal realice un informe sobre las afecciones de la instalación y las posibles soluciones. "La fibra óptica es fundamental para Uncastillo –aseguraba ayer–, pero hay que ponerla razonablemente bien. No es posible que en pueblos en los que no se mueve una piedra sin que Patrimonio lo autorice, o donde si quieres ponerle un cartel a tu tienda debes pedir permisos, los cables y las cajas se claven donde quiera la empresa que realiza los trabajos".

Baranda asegura que la alcaldesa (PSOE) "no sabía nada" del problema, algo que Teresa Pueyo negaba ayer. "De sorpresa, nada. Cuando se vio el tema en el pleno la arquitecta municipal tenía ya las fotografías y la información. Esto está ya fuera de las manos del Ayuntamiento, que no es quien pone y quita los cables. Se ha comunicado el problema y Patrimonio ha parado la obra. La oposición está enredando las cosas". Fuentes del Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, por su parte, rechazaban ayer haber paralizado ningún trabajo en Uncastillo, que fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1966 y nueve años más tarde recibió el segundo Premio Nacional de Conservación, Revalorización y Protección del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional.

La alcaldesa aseguraba también que "este problema es un arma de doble filo. Hoy todo lleva cables y cajas. ¿Qué hacemos, quitarlos todos y volver a las velas? Si queremos que el teletrabajo funcione mejor, que se fije población, necesitamos una instalación de fibra óptica".

Este es uno de los argumentos que se esgrime habitualmente para permitir que las empresas instaladoras campen a sus anchas. Para Francisco Mestre, presidente de la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, "este es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos. No conozco el caso concreto de Uncastillo, que no pertenece a la asociación, pero no será distinto a los cuatro o cinco pueblos que cada año nos plantean quejas por lo que ha pasado en ellos: un buen día aparecen unos operarios que, sin avisar ni pedir permiso a nadie, se ponen a tirar cables y poner cajas donde les da la gana, incluso en pueblos que ya tienen alguno de sus cableados parcial o totalmente soterrados. Las empresas subcontratadas para realizar ese trabajo no tienen cuidado. Lo sorprendente es que viajas a Francia y no te encuentras nada ni remotamente parecido".

Detalle de los agujeros realizados en un arco para el paso del cableado Heraldo.es

Mestre cita algunos casos graves, como los de Covarrubias (León) o Vinuesa (Soria). "Ya hace un año denunciamos este problema en los medios –añade– pero no se han tomado medidas. En algunas localidades han llegado a pasar cables por la fachada de palacios y edificios declarados Bien de Interés Cultural y, si se les ha recriminado, contestaban: “Si no queréis esto así, igual no tenéis cable en mucho tiempo”. Es una forma de coacción».

Mestre asegura que "el marco legal en Aragón es más restrictivo que en otras autonomías para permitir actuaciones en fachadas y espacios públicos, pero ello no ha solucionado los problemas". "Las compañías eléctricas y de telecomunicaciones deberían ser más cuidadosas", concluye.