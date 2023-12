Sabinas de Oro y de Plata con memoria y mirada crítica

El Club de Opinión La Sabina ha entregado sus Sabinas de Oro y de Plata 2023 en un acto que se celebró en el Caixaforum. Este año los galardones han sido para María José Hernández, presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ha recibido el premio Sabina de Oro, mientras que para la directora y guionista Vicky Calavia ha sido la Sabina de Plata. En el caso de la jueza, a propuesta de la Asociación María Moliner, mientras que la candidatura de la cineasta la ha hecho la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias.

La presidenta del club, Isabel Jiménez, ha puesto el acento en la importancia de que más de 30 años después de su creación, “se siga reconociendo la trayectoria en el campo profesional, cultural, artístico, científico o social de mujeres en nuestra Comunidad con el objetivo de superar estereotipos que todavía existen”.

En ello también ha incidido la jueza María José Hernández. Lo primero que hizo fue agradecer el premio. “Para mí supone una gran felicidad, ya que he participado en algunas charlas que organiza el club y le tengo mucho afecto”.

Para referirse a la importancia del trabajo del Club de Opinión La Sabina ha recordado la lectura que ayer mismo hizo en el Diario de la Unión Europa de una resolución sobre el apoyo del Parlamento Europeo en la lucha contra la violencia machista. “Lo primero que me vino a la cabeza es que esta noticia hoy nos parece normal, pero cuando el club se creó en 1990 aquellas mujeres hicieron de auténticas zapadoras, y ese es un detalle que no conviene olvidar”.

También ha hablado de la “psicología de la decisión” y de la importancia de ser conscientes de que las decisiones se toman en función de los elementos de juicio que tenemos en cada momento. Por lo tanto, “aquella decisión de un grupo de mujeres de crear este club y de luchar por unos ideales de justicia e igualdad fue muy valiosa; la idea que tuvieron con los elementos de juicio que había y el empuje que han demostrado para llevarla a cabo”.

Tras recoger la Sabina de Plata, Vicky Calavia ha reconocido que le hacía especial ilusión el premio por lo que representa, “no solo por mi trayectoria profesional, sino por contribuir a crear opinión con mi trabajo”.

“A eso es a lo que me he dedicado siempre -prosiguió-, a poner en valor a autores, y a debatir, analizar y opinar sobre el cine con una mirada crítica y abierta; por eso me gusta tanto este reconocimiento”.

A la gala han asistido la vicepresidenta 2ª del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, María Ángeles Orós. De la junta directiva de La Sabinas estuvieron, entre otras, la vicepresidenta Némesis Pérez, y las vocales Gema Villa, Mar Martínez, María Jesús Fernández y Dolores Serrat.

Sobre el escenario ha habido una actuación muy emotiva, ya que cantó la hermana gemela de la Sabina de Oro, Olga Hernández. Es catedrática de Francés y está jubilada, pero la canción francesa y el jazz son sus grandes pasiones. Durante la velada interpretó varios temas que tiñeron de emoción el patio de butacas.